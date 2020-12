La Chine a un plan pour modifier le climat: d’ici 2025, elle cherche à contrôler quand il pleut dans plus de la moitié du pays

Causer de la pluie, même si cela semble de la science-fiction, n’est pas de la science-fiction. Pendant des décennies, différentes idées ont été expérimentées pour l’amener à pleuvoir dans une zone spécifique ou pour l’empêcher de le faire. En Chine, ils ont beaucoup misé là-dessus pendant un certain temps, et dans cinq ans, ils s’attendent à maîtriser les pluies sur plus de la moitié de son territoire.





Dans une déclaration officielle, le pays asiatique a révélé son intention d’étendre considérablement la programme expérimental de modification du temps. Ils veulent couvrir une superficie de 5,5 millions de kilomètres carrés. Pour mettre les choses en contexte, le pays a une superficie d’environ 9,5 millions de kilomètres carrés.

En quoi consiste ce plan? Essentiellement en provoquant la pluie et la neige. Contrôler cela artificiellement l’agriculture du pays peut être mieux protégée empêcher la pluie (ou son absence) d’endommager les cultures, indispensable pour le pays. Ils indiquent qu’avec cela, ils aideront également à offrir une aide en cas d’urgence due à des catastrophes naturelles, des incendies de forêt à éteindre, la production agricole, les sécheresses et plus encore.

Maîtriser les pluies

Il est relativement facile de provoquer de la pluieou une fois que vous savez comment fonctionnent les nuages. En injectant de petites quantités d’iodure d’argent dans des nuages ​​à humidité élevée, on obtient qu’il se condense mieux et le fait tomber sous forme de précipitation. Cela a été expérimenté pendant des années et il semble fonctionner s’il est fait correctement.

Cela fonctionne tellement que de 2012 à 2017, la Chine a dépensé plus d’un milliard d’euros en programmes de modification du temps, puis a investi davantage. Ce chiffre augmente maintenant encore plus avec le dernier investissement et en regardant dans les cinq prochaines années. De toute façon, ce n’est pas juste une chose chinoiseAux États-Unis, par exemple, ils l’ont également expérimenté.

Revenant au cas de la Chine, il y a une préoccupation supplémentaire à propos de ce projet. Bien qu’elle ait une portée nationale et que les zones qu’elle couvre se trouvent sur son territoire, cette ne l’empêche pas d’affecter les pays voisins. Faire tomber la pluie des nuages ​​dans votre pays signifie empêcher ces nuages ​​d’atteindre le pays voisin, par exemple. C’est quelque chose qui concerne particulièrement l’Inde, un pays voisin avec lequel elle a des différends occasionnels en ce moment et qui dépend aussi fortement de l’agriculture (et des pluies).

Via | Business Insider Australie

Plus d’informations | Le Conseil d’Etat