La chanteuse R&B Ann Marie était hystérique à l’appel du 911 après le tournage

Les auditeurs peuvent entendre la chanteuse crier frénétiquement et implorer quelqu’un pour aider sa «meilleure amie».

Une semaine après qu’elle aurait tiré sur son amie dans la tête, le 911 effréné de la chanteuse-compositrice Ann Marie a fait surface. Hier, nous avons rendu compte des nouvelles concernant l’arrestation du chanteur de R&B après que la police a répondu à un motel à Atlanta. L’homme aurait survécu à la fusillade et, bien qu’il ait pu parler à la police de l’incident, on ne sait pas ce qu’il a partagé avec les enquêteurs. Un rapport de police détaille les déclarations initiales d’Ann Marie où elle affirme que la fusillade a eu lieu après qu’une arme à feu est tombée d’une table et a accidentellement tiré un coup de feu. Les agents qui ont répondu ont rapporté qu’Ann Marie était hystérique et criait quand ils sont arrivés sur les lieux, et l’appel au 911 récemment publié fait écho à ces affirmations. « Un projectile a également été trouvé près de la porte de la salle de bain sur le tapis et un dans la baignoire de la salle de bain », a déclaré la police. «Il y avait un trou de balle dans le bourrage de la porte et un autre dans le coin supérieur droit de l’armoire de la salle de bain. Jonathon Wright, 24 ans, serait un ami d’enfance d’Ann Marie et ils visitaient Atlanta depuis leur ville natale de Chicago. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, Jonathon a été retrouvé allongé au bout du lit. Lors de l’appel, Ann Marie a fait allusion au fait d’avoir attrapé une serviette qui a fait tomber l’arme. « Je t’aime, je jure devant Dieu, je t’aime », a déclaré le chanteur dans le clip audio. « S’il vous plaît, mon meilleur ami est abattu s’il vous plaît. S’il vous plaît, aidez-nous s’il vous plaît …. * crier * S’il vous plaît madame, s’il vous plaît! S’il vous plaît quelqu’un aidez-moi! Aidez-moi s’il vous plaît! … C’était un accident. » Le répartiteur demande à plusieurs reprises à Ann Marie de se calmer « afin que nous puissions vous aider », ce à quoi la chanteuse hurle continuellement. Ils lui demandent aussi plusieurs fois de leur dire son numéro de téléphone, mais Ann Marie reste maniaque. Le chanteur « Secret » a été arrêté et accusé de voies de fait graves avec une arme mortelle et de possession d’une arme à feu lors de la commission d’un crime. Écoutez son appel 911 ci-dessous. [via]