La chanteuse Halsey et son petit ami Alev Aydin accueillent leur premier enfant

Halsey vient d’accueillir un nouveau bébé.

Le chanteur nominé aux Grammy et leur petit ami Alev Aydin ont accueilli leur premier bébé, Ender Ridley, le 14 juillet.

« Gratitude », a déclaré Halsey en révélant la naissance dans une publication Instagram lundi. « Pour la naissance la plus ‘rare’ et euphorique. Propulsée par l’amour. »

Halsey, qui utilise les pronoms she/they, a annoncé sa grossesse sur Instagram plus tôt cette année. Ils n’ont pas révélé le sexe du bébé Ender.

« Surprendre! » le joueur de 26 ans a sous-titré le trio de photos. Elle a tagué Aydin, 37 ans, sur le ventre – le premier dévoilement public de la relation du couple.

« Le cœur si plein, je t’aime, ma douceur », a commenté le scénariste.

« Je vous aime!!!!! » Halsey a répondu. « Et j’aime déjà ce mini humain !

Depuis l’annonce en janvier, Halsey a été franche au sujet de leur grossesse.

Le chanteur de « Closer » est aux prises avec l’endométriose et a déjà fait des fausses couches.

Dans les notes de pochette de leur album de 2020 « Manic », Halsey a partagé des détails intimes derrière la signification du morceau « More ».

« J’ai été très ouverte sur mes problèmes de santé reproductive, sur le fait de vouloir congeler mes ovules et d’avoir de l’endométriose et des choses comme ça. Pendant longtemps, je n’ai pas pensé qu’avoir une famille était quelque chose que j’allais pouvoir à faire, et c’est très, très important pour moi. Puis un jour, mon gynécologue m’a dit que je pouvais peut-être le faire, et j’étais tellement ému », a écrit Halsey. « C’était comme cette ascension vers un autre type de féminité. Tout d’un coup, tout est différent. Je ne vais pas aller en tournée à mort parce que je n’ai rien d’autre à faire et je surcompense pour ne pas pouvoir avoir cette autre chose que je veux vraiment. Maintenant, j’ai le choix. Je n’ai jamais eu le choix auparavant.

L’instrumental qui s’estompe à la fin de « More » est censé sonner comme un sonagramme, a-t-elle ajouté, qualifiant le morceau de « l’une des chansons les plus spéciales que j’aie jamais composées ».

Halsey a déclaré au Guardian l’année dernière qu’ils avaient peur de publier « More » après les abus en ligne qu’ils ont subis à la suite d’une fausse couche en 2016.

C’est le plus inadéquat que j’aie jamais ressenti », ont-ils déclaré. « Ici, je réalise cette vie incontrôlable, et je ne peux pas faire la seule chose pour laquelle je suis biologiquement mis sur cette terre. Alors je dois monter sur scène et être ce sex-symbol de féminité et d’empowerment ? C’est démoralisant. »

Le prochain album de l’interprète de « Without Me », « If I Can’t Have Love, I Want Power » sortira le 27 août, et la pochette montrait une Halsey aux seins nus tenant un bébé dans un post évoquant la tradition chrétienne « Madonna et Enfant » art.

« Cet album est un album concept sur les joies et les horreurs de la grossesse et de l’accouchement. Il était très important pour moi que la pochette transmette le sentiment de mon voyage au cours des derniers mois. La dichotomie de la Madone et de la Putain », ont-ils déclaré. a écrit sur Instagram plus tôt ce mois-ci. « L’idée que moi en tant qu’être sexuel et mon corps en tant que récipient et cadeau à mon enfant sont deux concepts qui peuvent coexister pacifiquement et puissamment. Mon corps a appartenu au monde de différentes manières ces dernières années, et cela l’image est mon moyen de reconquérir mon autonomie et d’asseoir ma fierté et ma force comme force vitale pour mon être humain. »

« Cette image de couverture célèbre les corps enceintes et post-partum comme quelque chose de beau, à admirer. Nous avons un long chemin à parcourir pour éradiquer la stigmatisation sociale autour du corps et de l’allaitement », a ajouté Halsey. « J’espère que cela peut être un pas dans la bonne direction! »

