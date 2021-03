La chaîne de code se vend 69 millions de dollars

Un collage numérique vient d’être vendu pour plus de 69 millions de dollars lors d’une vente aux enchères en ligne, selon des reportages.

L’œuvre a été réalisée par l’artiste numérique Mike Winkelmann, également connu sous le nom de Beeple, et est un composite de 5000 dessins individuels, selon la maison de ventes Christie’s . Winkelmann a commencé à créer l’œuvre en mai 2007, lorsqu’il a lancé un projet intitulé «Everydays», dans lequel il s’est engagé à produire et à publier chaque jour une nouvelle œuvre d’art en ligne.

Après 5 000 jours consécutifs de création artistique – plus de 13 ans – Winkelmann a compilé les images dans un collage intitulé «Tous les jours: les 5 000 premiers jours». Et le jeudi 11 mars, la pièce s’est vendue 69 346 250 € chez Christie’s. Les enchères ont ouvert le 25 février à 100 €.

En rapport: La « boule de cristal extraterrestre » frappe le bloc d’enchères chez Christie’s

Image 1 sur 3 (Crédit d’image: Beeple / Christie’s) 09-01-20 – Image tirée de « Tous les jours: les 5000 premiers jours » Image 2 sur 3 (Crédit d’image: Beeple / Christie’s) 29/07/19 – Image tirée de « Tous les jours: les 5000 premiers jours » Image 3 sur 3 (Crédit d’image: Beeple / Christie’s) 17/09/19 – Image tirée de « Tous les jours: les 5000 premiers jours »

L’œuvre vendue sous forme de jeton non fongible (NFT), ce qui signifie que l’acheteur possède désormais l’œuvre sous la forme d’une chaîne de code unique qui vérifie son authenticité, NBC News a rapporté . Essentiellement, le NFT lie l’œuvre d’art – dans ce cas, un fichier image – à des codes d’identification et des métadonnées uniques, tous stockés et échangés sur la blockchain, la technologie derrière crypto-monnaies comme Bitcoin, selon Investopedia .

L’œuvre Winkelmann « sera livrée directement de Beeple à l’acheteur, accompagnée d’un NFT unique crypté avec la signature infalsifiable de l’artiste et identifié de manière unique sur la blockchain », selon Christie’s . (L’identité de l’acheteur n’est pas indiquée sur le site Web.)

Il s’agit de la première vente d’art purement numérique de la maison de ventes et de la première fois qu’elle accepte un paiement sous forme de crypto-monnaie, Le New York Times a rapporté . Selon le contrat de vente, Winkelmann gagnera 10% des bénéfices chaque fois que l’œuvre sera revendue.

« Lorsque vous achetez l’œuvre d’art, vous entrez en quelque sorte dans une relation avec moi », a déclaré Winkelmann au Times.

Le fichier image est composé d’environ 320 mégaoctets, selon Christie’s. Winkelmann a dessiné les premières œuvres incluses dans le collage en utilisant un stylo et du papier, mais il est rapidement passé à un logiciel informatique appelé Cinema 4D, a rapporté le Times. Les dessins des cinq dernières années se sont principalement concentrés sur l’actualité, tandis que les œuvres antérieures comprenaient à la fois des croquis de base, montrant des sujets tels que des visages et des animaux, et de l’art abstrait conceptuel, explorant des thèmes de couleur, de forme et de répétition.

« Je le regarde presque maintenant comme si j’étais un caricaturiste politique », a déclaré Winkelmann à Christie’s. « Sauf au lieu de faire des croquis, j’utilise les outils 3D les plus avancés pour faire des commentaires sur l’actualité, presque en temps réel. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.