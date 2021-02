La cause de mystérieuses stries sombres sur Mars a été découverte

Les preuves de glissements de terrain sur Mars peuvent également augmenter les chances que la planète rouge ait été autrefois accueillante à la vie.

Une nouvelle étude, publiée le 3 février dans la revue Progrès scientifiques , a découvert que la fonte des glaces se combine avec le pergélisol salé sous la surface de la planète rouge, ce qui entraîne une réaction chimique qui crée une «neige fondante liquide semblable à un liquide». Les scientifiques pensent que cette neige fondante provoque des glissements de terrain qui laissent des lignes sombres et étroites connues sous le nom de lignes de pente récurrentes (RSL) sur la surface martienne. Alors que la gadoue glacée est actuellement trop salée pour abriter la vie, cela n’a peut-être pas été le cas il y a 2 à 3 milliards d’années, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Janice Bishop, chercheuse principale à l’Institut SETI, dans un courrier électronique.

Les scientifiques sont au courant des glissements de terrain, dont certains se produisent près des cratères de Mars Palikir et Krupac, depuis au moins une décennie, a déclaré Bishop. Pendant cette période, la caméra HiRISE (High Resolution Imaging Experiment) de la NASA a capturé des images de petits glissements de terrain, connus sous le nom de «slumps», et des RSL, qui, selon elle, sont des caractéristiques des glissements de terrain.

Des études antérieures suggéraient que ces lignes sombres à la surface étaient liées uniquement à la réaction chimique entre le sous-sol chlore sels et une grande quantité de sulfate. La nouvelle recherche prend cette idée et l’élargit pour inclure le pergélisol, ce qui donne de la saumure ou de l’eau à forte concentration de sel.

Il est possible que les réactions chimiques entre les cristaux de sulfate et de sel conduisent à l’expansion et à la migration des cristaux de sel à travers le sol; mais Bishop a dit que ce serait un «processus très lent», en raison des températures froides sur Mars, qui peuvent descendre à moins 80 degrés Fahrenheit (moins 62 degrés Celsius) sur la surface martienne, où se trouvent les stries.

Alors que les chutes et les RSL durent depuis plusieurs décennies, certaines des images récemment publiées par HiRISE montrent des changements survenus en quelques mois seulement, a déclaré Bishop à 45Secondes.fr.

Les scientifiques ont effectué des expériences en laboratoire sur des sulfates, des sels de chlorure, des particules de glace et des cendres volcaniques obtenues à partir de quelques endroits semblables à Mars sur Terre: les vallées sèches de McMurdo dans Antarctique , La mer Morte d’Israël et le Salar de Pajonales dans le désert d’Atacama. Le mélange a été congelé à des températures similaires à celles de Mars (moins 58 F, ou moins 50 C), avant de fondre une fois que les températures ont augmenté.

Sous des températures froides, le sel de chlore et le sulfate se sont séparés, l’eau glacée se déplaçant entre le mélange « presque comme si un ballon de football passait sur le terrain », entraînant une dégradation du sol et des glissements de terrain, selon un déclaration .

Des expériences supplémentaires ont montré une interaction similaire entre le sulfate et le chlorure se déplaçant à travers le sol martien-analageux.

Raina Gough, professeur de chimie à l’Université du Colorado, Boulder, qui n’était pas affilié à l’étude, a déclaré à 45Secondes.fr que la nouvelle étude résout le problème de «reconstitution» auquel d’autres études sur les glissements de terrain martiens se sont heurtées; Avec cette nouvelle découverte, « les sels et l’eau n’ont pas besoin d’être rechargés [or replenished] de façon saisonnière, car la majeure partie de l’action impliquant les saumures se fait sous la surface. »

Les nouvelles images montrent que « la majeure partie du sel et de l’eau ne descend pas avec le glissement de terrain des grains secs », a ajouté Gough.

Bien que Mars ne contienne pas actuellement de vie telle que nous la connaissons, des conditions similaires ont été trouvées sur Terre, en particulier en Antarctique, où vivent des crevettes et d’autres créatures marines, selon Quartz .

« Nous ne savons pas encore comment la première Mars habitable s’est transformée en Mars moderne avec un environnement rude, froid et sec », a ajouté Bishop.

Mais il est possible que l’environnement juste en dessous de la surface de la planète rouge ait été habitable beaucoup plus longtemps que la surface martienne ne l’était.

Gough, dont les recherches se concentrent sur la formation d’eau salée sur la planète rouge, a ajouté qu’il était difficile de prouver définitivement si les glissements de terrain sont associés aux sels et à l’eau salée. Elle a expliqué que le vaisseau spatial en orbite ne peut voir la surface martienne que depuis l’espace et a mentionné deux autre récent des études qui ont peut-être réfuté le lien entre les RSL et les sels de chlore, comme le propose l’étude dirigée par Bishop.

Il est possible que ces conditions aient autrefois été à la maison sur Mars, a déclaré Gough. «Il y a des organismes qui aiment l’eau salée», mais il est probable que les conditions actuelles soient «trop salées pour être habitables, étant donné ce que nous savons des limites de la vie sur Terre».

Ensuite, Bishop et ses collègues espèrent mener plus d’expériences pour analyser plus en détail ce qui se passe lorsque les grains de glace dans les sols martiens qui sont mélangés avec une variété de sulfates et de sels différents sont décongelés.

