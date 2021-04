La Casa de Papel: Rio décevra les fans

La cinquième saison de Le braquage d’argent donnant encore de quoi parler. Cela fait un an que la clôture définitive de l’histoire de The Professor et de son groupe est attendue par les fans et, petit à petit, quelques détails sur ce que sera cette fin fuient.

On ne sait toujours pas quand la date de sortie officielle sera, mais Netflix a récemment annoncé que le jour se rapprochait de plus en plus. À tel point que, l’attente de voir les nouveaux chapitres de Le braquage d’argent c’est encore plus grand, de sorte qu’à chaque fois qu’une nouvelle information est connue, les fidèles de cette fiction deviennent fous.

En fait, les adeptes de Le braquage d’argent ils n’arrêtent pas de recevoir de bonnes nouvelles. En plus du possible retour de Nairobi, il y a aussi le fait que la cinquième saison pourrait ne pas être la dernière, selon ce que l’un de ses écrivains rapportait il y a quelques heures.

Cependant, il y a un fait qui pourrait ruiner tout ce bonheur: le destin de Rio ne serait pas celui qu’ils veulent. Il y a quelques mois Miguel Herrán, l’acteur qui le joue, a publié une image dans laquelle on le voyait comme s’il creusait un puits et, à côté d’elle, il a écrit «la fin».

Cependant, il y a quelques heures, l’acteur a décidé de dire au revoir pour toujours à Le braquage d’argent. Annonçant qu’il avait fini de filmer ses scènes en tant qu’ex-petit ami de Tokyo, Herrán a écrit sur les réseaux: «Rio, ce fut un voyage incroyable avec vous. Aujourd’hui on ferme une étape ensemble et je ne peux que te dire deux choses: merci et je t’aime».