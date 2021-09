La Casa de Papel : que feront les comédiens après la fin ?

Non seulement c’est la série non anglophone la plus populaire, mais cela a aussi signifié une grande révolution. Le vol d’argent C’est de loin l’une des meilleures créations Netflix de ces derniers temps et le restera pendant de nombreuses années. Depuis qu’il a été secouru par la plateforme, après avoir été annulé sur Antena 3, la fureur mondiale était imparable.







Cependant, tout ce qui commence finit et Le vol d’argent il n’est pas exclu de ce dicton. C’est que, le 3 septembre, il a diffusé les cinq premiers épisodes de la cinquième et dernière saison tandis que les cinq autres arriveront le 3 décembre. Quoi qu’il en soit, les acteurs ont déjà dit au revoir à leurs personnages.

C’est qu’en réalité, le tournage de cette dernière édition s’est terminé le 14 mai et, par conséquent, ils n’ont plus aucun travail en attente. Désormais, il ne leur reste plus qu’à attendre de voir les réactions du public concernant la série. Néanmoins, il convient de noter que seules les œuvres avec cette fiction étaient celles qui étaient terminées car la plupart des acteurs ont déjà de nouveaux projets.

Les projets des comédiens de La Casa de Papel :

– Úrsula Corberó :

L’interprète de Tokyo quitte l’Espagne pour devenir une star hollywoodienne. Snake Eyes est le nom du film dans lequel l’actrice donne vie à la baronne, commandante de Cobra. Le film sortira cette année.

– lvaro Morte :

The Wheel of Time et Limitless sont les deux séries Amazon Prime qui auront le légendaire professeur comme personnage principal. Dans le premier, il incarnera le dangereux Logain Ablar, tandis que dans le second, il incarnera Magellan.

– Jaime Lorente :

Bien que je l’apprécie dans des hits comme Elite ou moi-même Le vol d’argentMaintenant, Jaime Lorente s’est immergé dans un rôle exclusif avec El Cid. Originaire d’Amazon Prime, ce strip cartonne sur la plateforme.







– Miguel Herran :

Il faisait également partie d’Elite, mais maintenant loin de cette série et Le vol d’argent, Miguel se prépare à faire la suite de Hasta el Cielo. Cette fois, il travaillera à nouveau pour Netflix.