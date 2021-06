La caméra HiRISE de la NASA clique sur une image colorée du rover chinois Zhurong sur Mars

11 juin 2021 18:05:21 IST

Le Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA a capturé une image du rover Zhurong de la China National Space Administration (CNSA) sur Mars. L’image montre le rover à une courte distance de sa plate-forme d’atterrissage sur Mars. Récemment, la CNSA avait publié une photo en noir et blanc du site, mais l’expérience scientifique d’imagerie à haute résolution de MRO (HiRISE) l’appareil photo a cliqué sur une photo en couleur. De même que capturer le rover, HiRISE de MRO a capturé l’atterrisseur entouré d’un motif d’explosion. Les composants de la capsule, y compris la coque arrière et le bouclier thermique et le parachute qui a réussi à faire atterrir le duo atterrisseur-rover sont également visibles.

La caméra HIRISE prend des photos qui couvrent de vastes zones du terrain de Mars. Il fonctionne comme un œil humain, mais avec une lentille télescopique. L’image est capturée à des résolutions qui nous permettront de voir des éléments aussi petits qu’une table de cuisine sur Mars.

Cette image a été prise le 6 juin et montre également que le rover s’est déplacé assez loin, à environ 22 mètres de l’atterrisseur. Cette image cliquée par HiRISE est la première confirmation indépendante de la présence du rover chinois sur Mars, rapporte BBC.

Parlant de l’image, Alfred McEwen, chercheur principal de la caméra de HiRISE, a déclaré que cela leur donnait l’occasion de regarder la cible scientifique et les dangers sur la surface martienne. McEwen travaille à l’Université de l’Arizona en tant que planétologue.

Bien qu’il n’y ait pas de coopération entre la NASA et l’agence spatiale chinoise sur la mission Tianwen-1, McEwen espère que la CNSA pourra trouver quelque chose d’intéressant avec la nouvelle image HiRISE, rapporte Nature.

« C’est incroyable! » Peter Grindrod, un planétologue au Natural History Museum de Londres, a déclaré Nature. « Conduire sur Mars semble bien se passer. »

Plus tôt cette semaine, La CNSA avait publié des photos du Zhurong Rover, cliqué par son orbiteur Tianwen-1. L’image en noir et blanc montre le site d’atterrissage de la mission avec le rover Zhurong sur la surface martienne.

Le matin du 15 mai, l’atterrisseur et le rover de Tianwen-1 ont atterri sur Utopia Planitia qui se trouve dans la partie sud d’une région glacée à la surface de Mars. La mission Tianwen-1 a été lancée depuis la Terre le 23 juillet 2020. Elle se compose d’un rover, d’un atterrisseur et d’un orbiteur. C’est la première fois qu’un autre pays, à l’exception des États-Unis d’Amérique, parvient à atterrir en toute sécurité sur Mars.

Pesant 240 kg, le rove ressemble beaucoup aux rovers Spirit et Opportunity de la NASA des années 2000.

HiRISE a travaillé dur et a également images capturées du rover Persévérance. Une récente Blog par le Jet Propulsion Laboratory de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a partagé la photo cliquée par HiRISE du chemin que prendra le rover Perseverance lors de sa première campagne scientifique sur la planète rouge.

