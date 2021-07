La boutique PSP ferme aujourd’hui, mais ses jeux sont toujours à gagner sur PS3 et Vita

Vous vous souvenez plus tôt dans l’année, lorsque Sony prévoyait de fermer les PlayStation Stores sur PS3, PS Vita et PSP ? Bien sûr, la société est revenue sur cette décision après de nombreuses critiques, bien que la vitrine numérique de la PSP s’éteigne toujours le 2 juillet. Pourtant, c’est un meilleur résultat que ce qui était initialement prévu. Le fait est qu’il semble que les fans du portable original de Sony n’aient peut-être pas du tout à pleurer la perte des jeux PSP.

Tel que rapporté par VGC, Sony a mis à jour la messagerie sur son site officiel, qui indique désormais que vous pouvez toujours accéder au logiciel PSP via PS3 et Vita. « Vous pourrez toujours acheter et lire du contenu PSP disponible sur les magasins PS3 et PS Vita », indique le site.

Ainsi, même si vous ne pourrez pas accéder au PS Store sur votre PSP pour acheter de nouveaux jeux, vous pouvez les acheter via d’autres systèmes PlayStation, si vous en avez. Il semble que les jeux eux-mêmes ne vont nulle part, alors – et rappelez-vous, vous pouvez toujours télécharger à nouveau tous les achats PSP précédents.

Cela atténue un peu le coup, mais qu'en pensez-vous ? La fermeture du magasin PSP vous affecte-t-elle ? Utiliserez-vous PS3 et Vita pour accéder aux titres PSP à l'avenir ?