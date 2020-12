La boutique, la femme et le chien: comment les Inuits fabriquaient des outils en fer des siècles avant d’avoir la technologie pour localiser, couler et forger le fer

On ne sait pas avec certitude comment, 4 000 ans avant Jésus-Christ, nous avons découvert que le fer fondait à 1535 degrés. Mais nous l’avons fait. Les premiers objets fabriqués avec ce métal datent de cette époque; cependant, son utilisation semble cérémonielle et rare. Ils savaient comment travailler le fer, mais ces connaissances étaient si rudimentaires que cela n’en valait pas la peine..

Le véritable boom du fer est venu plus tard, vers le 12ème et le 10ème siècle avant JC. C., les sociétés de bronze entièrement constituées ont commencé à remarquer que les gisements d’étain commençaient à se vider. Et pourtant, il en a fallu beaucoup: localiser le fer, le faire fondre à haute température et finalement le forger était encore une prouesse technique. Cela est resté ainsi pendant longtemps. Pour cela, Lorsque les premiers explorateurs européens se sont aventurés dans les friches glacées de l’Arctique, ils ont été surpris de voir que les Inuits utilisaient des outils en fer..

Comment cela a-t-il été possible? D’une part, il était évident que Il n’avait pas la capacité technique de faire fondre le fer dans ces conditions, et il ne devrait pas non plus être facile de trouver des veines de fer dans le froid et la neige.. Et pourtant, ils possédaient des harpons et des outils qui, en raison de leur savoir-faire technique, n’avaient pas été fabriqués ailleurs et étaient passés entre leurs mains par l’intermédiaire de marchands.

Le magasin, la femme et le chien

Ce qu’ils savaient faire, c’était tamponner et marteler le métal. Je veux dire, il savait comment « forger à froid ». Ainsi, lorsque la première expédition de Ross a contacté les Inuits sur la rive nord de la baie Melville en 1818, ils n’ont pas été surpris d’apprendre qu’ils étaient là parce qu’il y avait une source de glace à proximité. Il devait y avoir une masse métallique relativement pure (une météorite?) Facilement accessible pour résoudre les principaux problèmes techniques du travail du fer pour eux.

Les hommes de Ross ont essayé de trouver cette source en suivant les instructions des habitants, mais le mauvais temps et la glace de mer les ont empêchés de le faire. En 1818 et 1883, les principales puissances intéressées par l’Arctique (Grande-Bretagne, Suède et Danemark) organisent de nombreuses expéditions pour chercher ce lieu déjà mythique. Sans trop de chance, c’est vrai. Ce n’est qu’en 1894 que Robert E. Peary l’a trouvé sur ce qui est maintenant connu sous le nom de Meteorite Island, au nord du Groenland. Il s’agissait de plusieurs fragments d’une énorme météorite qui, semble-t-il, se trouvait dans cette région de Cape York depuis environ 10 000 ans.

Robert Peary avec l’un des fragments de météorite, 1897

Selon Peary, les habitants de la région les connaissaient sous le nom de « La Tienda » (une pièce de 31 tonnes), « La Mujer » (de trois tonnes) et « Le chien » (d’environ 400 kilogrammes). Pendant trois ans, Peary a essayé de sortir les météorites de là-bas et de les vendre au plus offrant. Ce n’était pas une tâche facile car il fallait même la fabrication d’un petit chemin de fer qui rapprocherait l’énorme pierre de la côte. Mais finalement il l’a fait et a vendu la météorite à l’American Museum of Natural History de New York pour l’équivalent actuel d’un million et demi de dollars.

Peary, qui des années plus tard prétendrait frauduleusement être la première personne à se rendre au pôle Nord, ne semblait pas une personne particulièrement rigoureuse et, Malgré l’effort d’ingénierie impliqué dans le projet, beaucoup de matériel a été laissé pour compte. En 1963, Vagn F. Buchwald découvrit une quatrième pièce, « l’Homme », d’une vingtaine de tonnes et que l’on peut aujourd’hui voir au Musée géologique de Copenhague. Au fil du temps, plusieurs autres pièces ont été trouvées.

Le secret des Inuits pour fabriquer des outils en fer des siècles avant d’avoir la technologie pour localiser, couler et forger était cela: la chance. La même chose que probablement certains Sumériens ou certains Egyptiens ont eu 4000 ans avant Jésus-Christ. Et, si je suis honnête, je pense C’est merveilleux de voir comment, avec un peu de chance, les humains sont capables de construire des civilisations entières.

