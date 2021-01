La BMW M1 de BMW Walker est mise aux enchères

En plus d’être l’un des rares BMW M1 fait (un peu plus de 450) et ayant un acteur célèbre, Paul Walker, comme l’un de ses propriétaires (il est devenu connu dans le monde entier pour les films de la saga Furious Speed), cette unité est encore plus spéciale pour une autre raison.

Vous voyez une BMW M1 AHG Studie très rare, dont seulement 10 unités ont été fabriquées. C’est le plus rare des M1, encore plus que le M1 Procar, celui de compétition, dont 20 exemplaires ont été fabriqués. En fait, le M1 AHG Studie doit son existence au M1 Procar: il était le plus proche que nous ayons d’un M1 Procar sur la route.

Pour en savoir plus sur l’histoire de la BMW M1 AHG et ce qui a conduit à sa création, nous vous invitons à relire l’article sur la première, mise aux enchères en 2018:

Essentiellement, la BMW M1 AHG Studie était une version modifiée de la M1 régulière pour ressembler davantage à la M1 Procar – elle est plus large et est livrée avec des appendices aérodynamiques à l’image de la voiture de course – en même temps qu’elle a reçu des modifications mécaniques: la puissance des six Les cylindres en ligne M88 de 3,5 litres sont passés des 277 ch d’origine à 350 ch plus substantiels.

En plus de toutes les modifications apportées, chaque unité du M1 AHG a reçu un schéma de peinture unique. Dans ce cas, nous pouvons voir que sur la peinture blanche d’origine, de larges bandes tricolores BMW M ont été ajoutées – il semble prêt à fonctionner; il suffit de mettre quelques chiffres sur les portes.

La BMW M1 AHG Studie de Paul Walker

Avant de faire partie de la collection Paul Walker, cette M1 a quitté la chaîne de production et a été livrée en août 1979 à BMW Schneider à Bielefeld, en Allemagne. Il sera plus tard transformé par AHG au début des années 1980 – une entreprise qui commercialisait BMW, mais qui avait également une division de la concurrence.

Le modèle serait importé aux États-Unis où il faisait partie d’une collection d’automobiles quelque part dans l’état de Géorgie jusqu’en 1995. Un autre collectionneur, de l’état du Texas, l’a acheté en 2011 et a rejoint peu après la collection AE Performance, en Valence, dans l’État de Californie, qui comprenait Paul Walker et Roger Rodas – tous deux décédés en 2013.

Un an plus tard, en 2014, la BMW M1 AHG a été acquise par son propriétaire actuel, qui l’a maintenant mise en vente chez Bring a Trailer, où la vente aux enchères a toujours lieu – pour le moment, le prix est fixé à 390 mille dollars (environ 321 milliers d’euros), mais à la date de publication de cet article, il reste sept jours pour mettre fin aux enchères. Initialement enrôlé en 1980, il n’a parcouru que 7000 km en (un peu plus) 40 ans de vie.