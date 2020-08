La bêta publique d’iOS 14 est là: vous pouvez maintenant tester la mise à jour sur l’iPhone

iOS 14 approche à grands pas: les utilisateurs intéressés peuvent désormais essayer la nouvelle version du système d’exploitation d’Apple. Grâce à la version bêta publique de la grande mise à jour, vous pouvez vous faire une idée des innovations et des fonctionnalités.

Jusqu’à présent, seuls les développeurs enregistrés pouvaient tester la mise à jour vers iOS 14 à l’avance. Avec la version bêta publique, Apple ouvre désormais la version préliminaire à un plus grand nombre de personnes. Qu’est-ce qu’Apple en retire? La version bêta publique comprend un assistant de rétroaction, comme le rapporte Heise. De cette manière, la société espère fournir aux utilisateurs des informations sur d’éventuels points faibles ou bogues dans le logiciel. Apple peut ainsi corriger un certain nombre d’erreurs avant le déploiement de la mise à jour pour tous les utilisateurs d’iPhone à l’automne.

Vous pouvez donc télécharger la version bêta publique

Si vous souhaitez tester la version préliminaire d’iOS 14, vous devez vous connecter au site Web du programme bêta avec votre identifiant Apple. Maintenant, votre appareil souhaité est connecté au programme. Vous recevrez ensuite une notification d’Apple dès qu’une nouvelle version bêta d’iOS sera disponible. Pour installer la version bêta, vous avez besoin d’au moins un iPhone 6s.

Si vous souhaitez essayer la version bêta publique d’iOS 14, sachez que le logiciel est probablement encore bogué. En conséquence, tout ne se passera pas sans heurts. Il peut également y avoir des problèmes avec les données stockées sur l’appareil de test. Par conséquent, il est préférable d’utiliser un iPhone pour le test, dont vous n’avez pas besoin dans la vie quotidienne.

iOS 14: mélanger les widgets et les applications

Avec iOS 14, il existe de nombreuses innovations sur votre iPhone. L’un des changements les plus importants est sans aucun doute la possibilité de mélanger les icônes pour les applications et les widgets sur l’écran de démarrage. Les utilisateurs d’Android connaissent cette fonctionnalité depuis longtemps, mais sous iOS, les deux domaines ont jusqu’à présent été séparés. Le nouveau tiroir d’applications pour iPhone appelé App Library est peut-être encore plus pertinent et inspiré d’Android.

iOS 14 fonctionne sur tous les modèles d’iPhone prenant également en charge iOS 13. En conséquence, vous devriez avoir un iPhone 6s ou un modèle plus récent. Apple devrait déployer la mise à jour pour tous les utilisateurs à l’automne 2020 – en parallèle ou peu de temps après la sortie de l’iPhone 12 and Co.