La bêta ouverte de Guilty Gear Strive arrive ce mois-ci sur PS5 et PS4, avec des modes en ligne et hors ligne

Une bêta ouverte pour Guilty Gear Strive débutera plus tard ce mois-ci, le 19 février, jusqu’au 21 février. Ladite version bêta comprendra 13 personnages jouables et vous pourrez jouer à la fois en ligne contre d’autres testeurs et hors ligne contre l’IA ou un adversaire local. Le tout semble être une excellente occasion d’essayer le jeu avant son lancement complet en avril.

Voici une liste des modes de jeu en vedette:

Hors ligne: versus (VS CPU / VS 2P), tutoriel, formation

En ligne: match en ligne, classement, démarrage rapide

Collection: Replay

La version bêta sera disponible au téléchargement sur PS5 et PS4. Nous ne manquerons pas de publier un rappel une fois qu’il sera en ligne.

Allez-vous essayer la bêta ouverte de Guilty Gear Strive? Montrez-nous que votre cœur brille dans la section commentaires ci-dessous.