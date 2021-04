La bêta ouverte de Final Fantasy XIV PS5 débute le 13 avril

La prochaine grande étape pour le MMO immensément populaire Final Fantasy XIV est de devenir opérationnel sur PlayStation 5. Mais avant de sortir officiellement sur le système de nouvelle génération de Sony, Square Enix donne à tout le monde une chance de se lancer dans l’action avec un bêta ouverte.

La version bêta débutera le 13 avril. Encore une fois, tout le monde peut participer – tout ce que vous avez à faire est de télécharger la version bêta sur le PlayStation Store et de rester coincé. Si vous êtes nouveau, vous pouvez échantillonner tout le contenu disponible dans la version d’essai du jeu. Ceux qui font déjà partie de Final Fantasy XIV peuvent simplement se connecter avec les détails de leur compte existant, en reportant toute leur progression. Facile!

De plus, la bêta ouverte s’étendra jusqu’au lancement complet de Final Fantasy XIV sur PS5. Nous ne savons pas encore quand cela se produira, mais la date de sortie sera déterminée par le succès de cette période de test bêta. Nous imaginons que les joueurs n’attendront pas très longtemps.

Final Fantasy XIV sur PS5 bénéficiera d’un certain nombre d’améliorations, notamment des temps de chargement «ultra-rapides», une résolution 4K native, une fréquence d’images de 60 images par seconde, un son 3D et un retour haptique via le contrôleur DualSense.

Allez-vous vous immerger dans Final Fantasy XIV sur PS5 plus tard ce mois-ci? Que l’aventure commence dans la section commentaires ci-dessous.