La BBC annonce quand la série Detectives Crime sera de retour après sa disparition

Saiyen vapors Frozen Breezer 50ml - Saiyen Vapors- Genre : 40 - 70 ml

Eliquide Saiyen Vapors Frozen 50mlLa série des combattants Saiyen Vapors de la planète Swoke n'en a pas fini avec vos vapoteuses. Bien décidé à prendre sa revanche, Breezer est de retour sur Terre après avoir atteint un niveau de puissance extrême pendant sa retraite. Il s'est surentrainé au combat glacial et la force gelée de ses fruits enverra des vagues de froid dans votre atomiseur pour faire frissonner vos papilles. Il sera très difficile de ne pas succomber à son arme liquide glacée faite d'ananas, de litchi, de raisin et de fruit du dragon. Si votre vapoteuse croise sa route, le combat risque d'être titanesque et la vape glacée pourrait bien l'emporter. Allez-vous oser affronter l'e-liquide totalement glacé de Frozen Breezer ? Il risque d'être difficile de l'arrêter tellement son pouvoir est envoutant. Le eliquide Frozen Breezer est fabriqué sur une base 50/50 PG/VG pour un parfait équilibre entre la production de vapeur relaxante et la diffusion des saveurs apaisantes.Shake n vape, mode d'emploiFlacon de 50ml de eliquide sans nicotine. Peut contenir 10ml de booster. Ce produit peut contenir 60ml de eliquide maximum.ATTENTION : ce produit n'est pas fourni avec un booster.Pour obtenir votre eliquide dosé en 0mg/ml, pas besoin de booster, le eliquide peut se vapoter seul.Pour obtenir votre eliquide dosé en 3mg/ml, ajoutez 1 booster de 20mg/ml. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENT: conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. Éviter tout contact pendant la grossesse et l'allaitement. L'utilisation constante peut causer une dépendance. Ne pas utiliser en cas de pathologie respiratoire ou cardiovasculaire. Le produit contient de la glycérine. La glycérine peut favoriser, par action déshydratante, l'apparition d'hyperglycémie et de glycosurie chez les consommateurs souffrant d'une pathologie diabétique. Consommer avec modération. Consulter les instructions spéciales/fiches d'information en matière de sécurité.Je m'engage à ne pas vendre de produits du vapotage aux mineurs de moins de 18 ans.