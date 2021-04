La bande-annonce Summer of Soul de Questlove présente le légendaire festival culturel de Harlem 1969

La première bande-annonce du documentaire Summer of Soul de Questlove (… Ou, quand la révolution ne pouvait pas être télévisée) a été créée dimanche soir lors de la 93e cérémonie des Oscars et devrait arriver en salles le 2 juillet. Le film sera également disponible en streaming le même jour sur Hulu et Disney +.

Le documentaire se concentre sur le Harlem Cultural Festival, beaucoup moins connu, surnommé le « Black Woodstock », et a même eu lieu la même année au cours de l’été 1969. Contrairement au très connu Woodstock Music Festival qui s’est déroulé sur trois jours, le Harlem Cultural Festival a duré six semaines entières et a attiré sur scène des personnalités comme Stevie Wonder, Nina Simone, Gladys Knight & The Pips et Sly and the Family Stone. Malgré la présence d’artistes de renommée mondiale et le nombre de spectateurs rivalisant avec celui de Woodstock, le festival n’était rien de plus qu’un phénomène obscur de la culture pop, quelque chose sur lequel le documentaire cherche à enquêter.

Outre des interviews exclusives et des séquences de performances archivées qui sont restées inédites depuis plus de cinquante ans, le film cherche également à explorer les implications culturelles du festival pour les habitants de Harlem et à approfondir d’autres problèmes qui ont tourmenté la communauté de Harlem, comme une forte méfiance envers le NYPD; à tel point que les Black Panthers ont été embauchés pour assurer la sécurité de l’événement.

Le film a été présenté pour la première fois en janvier 2021 et a reçu des critiques élogieuses au Festival du film de Sundance, où il a remporté à la fois le grand prix du jury et le prix du public, puis a été acheté par Searchlight Pictures pour un record de 12 millions de dollars. En outre, le film détient actuellement un score de 100% sur RottonTomatoes, avec un consensus critique louant le film pour avoir habilement tissé des images en direct avec des interviews révélatrices, tout en liant les événements au présent.

Batteur hip-hop et L’été de l’âme Le réalisateur Ahmir « Questlove » Thompson a commencé à travailler sur le film au début de 2020 au début de la pandémie de Covid-19, et bien qu’il s’agisse de sa première sortie en réalisant un film, Thompson a non seulement passé des années à organiser un festival de musique, mais à jouer le rôle de comédien. réalisateur pour Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon.En plus de son travail avec un groupe de hip-hop Les racines,Thompson a également fait une carrière réussie en tant que producteur, écrivain et acteur, et a récemment reçu le titre de directeur musical pour la 93e cérémonie des Oscars. À l’avenir, Thompson a déjà exprimé son intérêt à continuer de faire le lien entre le cinéma et la musique et a déjà commencé à travailler sur un deuxième documentaire relatant Sly et la pierre de la famille.

« Ahmir a conçu un premier film incroyable et inspirant, à la fois intemporel et pertinent », ont déclaré les présidents de Searchlight Nancy Utley et Steve Gilula. domicile. » L’été de l’âmesera disponible en streaming sur Hulu et Disney + le 2 juillet, et recevra également une diffusion théâtrale limitée pour tous ceux qui souhaitent découvrir l’histoire du Harlem Cultural Festival sur grand écran.

Sujets: Summer of Soul