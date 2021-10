La bande-annonce de Scream est arrivée

Paramount Pictures vient de sortir sa terrifiante bande-annonce pour Scream. Le synopsis a été douloureusement vague, disant simplement que l’histoire suivra une femme retournant dans sa ville natale pour essayer de découvrir qui a commis une série de crimes vicieux. On en voulait plus ! Maintenant, nous l’avons !

Les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett et les scénaristes de James Vanderbilt et Guy Busick ont ​​annoncé que nous obtenions une toute nouvelle franchise et pas seulement une refonte des films précédents. « Nous avons beaucoup parlé du travail de Jordan Peele, car ce qu’il fait est la chose la plus proche de quelque chose que nous espérons faire, et que nous aimons en termes de tonalité, où c’est amusant, et c’est à propos de quelque chose, et c’est excitant, et ce n’est pas qu’une chose », a déclaré Bettinelli-Olpin à propos de leur approche du projet.

Il a continué en disant : « Nous avons parlé du style visuel de Nous beaucoup quand nous en parlions, parce qu’il capturait quelque chose de très honnête et organique tout en se sentant comme un grand film amusant, et pour pouvoir faire ces deux choses simultanément et avoir une ambiance indie qui est aussi un gros pop-corn amusant film… C’est ce que, pour nous, Wes Craven a maîtrisé avec The Cauchemar sur Elm Street et Scream, où il est capable de suivre cette ligne, et c’est la chose la plus récente dans cette lignée pour nous. »

Scream alun Courteney Cox a réitéré: « Ceci est le cinquième … ce n’est pas Scream 5, cependant. C’est Scream. Les réalisateurs sont incroyables, ils le font absolument… c’est une nouvelle franchise… C’est branché. C’est effrayant. C’est juste un nouveau Scream. Ce n’est pas un redémarrage, ce n’est pas un remake, c’est juste un tout nouveau lancement. Je pense que ça va être fantastique. »

Attendez-vous à voir de nombreux membres de la distribution originale, dont David Arquette dans le rôle de Dewey Riley, Neve Campbell dans le rôle de Sidney Prescott, Marley Shelton dans le rôle de Judy Hicks, Roger L. Jackson dans le rôle de Ghostface et Courteney Cox dans le rôle de Gale Weathers. Les nouveaux arrivants Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Dylan Minnette, Mikey Madison, Sonia Ben Ammar et Kyle Gallner rejoindront l’equipe de Scream .

Note latérale, j’ai travaillé comme projectionniste tout au long de l’école. Lorsque Scream sorti sur les écrans en 1996, il a voyagé du plus grand écran au plus petit du cinéma à un rythme d’escargot. Nous l’avons joué pour toujours! Le film en était un dans lequel on pouvait entendre des gens réciter dans le public, taper sur les épaules de leurs amis quand leur partie préférée arrivait, et entendre des gens entrer, initier leurs amis, déclarer qu’ils avaient vu le film un nombre choquant de fois. J’ai collé le film ensemble ce premier jeudi soir, et j’ai enfilé le projecteur et poussé la lecture vendredi matin. J’ai cassé ce film et je l’ai recollé 6 fois de plus avant qu’il ne quitte le cinéma. Je ne me souviens que de l’avoir fait pour 2 autres films, Forrest Gump et parc jurassique. Ensuite, ils sont tous ENCORE allés au théâtre Dollar ! Gloire,Scream !

Scream Sortie prévue le 14 janvier 2022.

