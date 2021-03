La bande-annonce recadrée de Classics réexamine les films problématiques du passé dans une nouvelle série TCM

Au milieu de la « culture de l’annulation », TCM mettra en lumière plusieurs films « problématiques » du passé pour la nouvelle série limitée Classiques recadrés. La série présentera des discussions approfondies sur 18 films d’importance culturelle des années 1920 aux années 1950. Débutant jeudi à 20 h HE, l’émission se lance avec un regard sur le drame romantique controversé Emporté par le vent. Vous pouvez regarder une bande-annonce de la série ci-dessous.

« Nous savons que des millions de personnes aiment ces films », a déclaré l’animatrice du TCM Jacqueline Stewart, précisant que le but n’est pas de retirer ces films. « Nous ne disons pas » Voici ce que vous devriez ressentir à propos de « Psycho » « ou » C’est ce que vous devriez ressentir à propos de Autant en emporte le vent. Nous essayons simplement de modéliser des façons d’avoir des conversations plus longues et plus profondes et pas seulement de couper c’est parti pour «J’adore ce film». «Je déteste ce film. Il y a tellement d’espace entre les deux. «

Stewart, le premier animateur noir de la chaîne, ajoute: « J’ai grandi dans une famille de gens qui aimaient les films classiques. Maintenant, comment pouvez-vous aimer ces films si vous savez qu’il va y avoir une femme de chambre ou une maman qui se présente? « Eh bien, j’ai grandi avec des gens qui pourraient encore aimer le film. Vous en appréciez certaines parties. Vous en critiquez d’autres. C’est quelque chose que l’on peut faire et cela peut en fait enrichir votre expérience du film. »

Les autres hôtes de TCM, Ben Mankiewicz, Dave Karger, Alicia Malone et Eddie Muller, rejoindront Stewart pour ces discussions. En examinant les « classiques des classiques », la série se penchera également sur certains des aspects les plus controversés d’une variété de titres bien connus comme Devinez qui vient dîner, Gunga Din, Les chercheurs, Psycho, Ma belle dame, Diligence, Femme de l’année, Petit déjeuner chez Tiffany, Temps de swing, et L’heure des enfants.

Par exemple, diffusé dans l’épisode du 25 mars, un regard sur Psycho se plongera dans certains éléments du classique d’Alfred Hitchcock qui ont depuis été critiqués ces dernières années. Les animateurs discuteront de l’identité transgenre dans le film et « des implications d’assimiler la fluidité des sexes et de s’habiller dans des vêtements féminins avec la maladie mentale et la violence », ainsi que de déclencher une « plus grande conversation sur la sexualité dans les films d’Alfred Hitchcock ».

Dans le même épisode, les animateurs parleront également de certains des problèmes perçus avec Ma belle dame. Plus précisément, ils discuteront des raisons pour lesquelles l’adaptation cinématographique a une « fin moins féministe » que la pièce de théâtre originale et « les abus physiques et psychologiques commis par Henry Higgins contre Eliza Dolittle. Ne pas la nourrir et lui fourrer des billes dans la bouche sont joués pour rire en le film. Est-ce un commentaire sur la misogynie ou tout simplement la misogynie? «

L’année dernière, Emporté par le vent avait également suscité une certaine controverse lorsqu’il a été brièvement retiré de HBO Max. Le film classique a ensuite été restauré sur la banderole avec un avertissement avertissant les téléspectateurs de ses «représentations racistes». Sur Disney +, plusieurs classiques animés comme Dumbo et la belle et le Clochard ont également été giflés avec des clauses de non-responsabilité similaires, tandis que certains films comme Chanson du sud ont été rendus totalement indisponibles.

Classiques recadrés se déroulera tous les jeudis soirs jusqu’au 25 mars, débutant avec le premier épisode le 4 mars. Cette nouvelle nous vient du New York Post.

Sujets: Classiques recadrés