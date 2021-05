La bande-annonce PS5 Game Boost soulève les sourcils

Sony a publié une nouvelle bande-annonce miniature de PlayStation 5 dédiée à la console Jeu Boost , qui est un mot à la mode du marketing pour la façon dont la rétrocompatibilité améliore certains jeux PlayStation 4. De toute évidence, nous avons vu des modèles comme Days Gone et Ghost of Tsushima transformés avec des correctifs post-publication – et c’est cool, c’est juste éclipsé par les efforts supérieurs de Microsoft.

Cette bande-annonce a donc attiré beaucoup d’attention en ligne. Beaucoup ont souligné l’inclusion de Shadow of the Colossus dans les images, qui est une version qui n’a pas encore été spécifiquement corrigée pour mieux fonctionner sur PS5 – bien que, comme tous les jeux, elle utilise le matériel de la console de nouvelle génération pour lisser. tous les problèmes présents sur PS4 Pro.

Il y a aussi un logo Game Boost à la toute fin de la bande-annonce, que nous n’avons jamais vu auparavant. Voici à quoi ça ressemble:

Nous devons admettre que l’image de marque est curieuse, alors peut-être que Sony envisage de faire un plus grand effort pour aller de l’avant. En ce qui concerne la bande-annonce elle-même, il ne s’agit que d’un extrait prolongé de cette formidable publicité Play Like Never Before que le fabricant a publiée il y a quelques semaines. Il décompose toutes les fonctionnalités en bandes-annonces individuelles depuis quelques jours maintenant.

Personnellement, nous aimerions voir plus de titres PS4 clés améliorés sur PS5, car des versions comme Uncharted 4: A Thief’s End et Bloodborne sont toujours brillantes et pourraient vraiment bénéficier du nouveau matériel. Sony semble plus concentré sur les nouveaux titres, cependant, et bien que la rétrocompatibilité sur sa console de nouvelle génération soit toujours très bonne, nous allons probablement devoir accepter que cela ne sera jamais tout à fait au même niveau que la concurrence. .