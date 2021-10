La bande-annonce n ° 2 de la notice rouge envoie The Rock et Ryan Reynolds à la recherche de Gal Gadot

Netflix a publié une bande-annonce officielle ainsi que de nouvelles affiches de personnages pour Avis rouge. Prévu pour une sortie sur le service de streaming en novembre, le film rassemble Dwayne « The Rock » Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds dans l’une des sorties les plus attendues de l’année. Netflix a publié un aperçu du film lors du récent événement TUDUM, et vous pouvez en voir plus Avis rouge en regardant la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Quatre nouvelles affiches de personnages pour Avis rouge ont également été libérés. Une fonctionnalité Dwayne Johnson avec le message « Certains cherchent ». L’affiche de Gal Gadot comprend le message « Some hide », tandis que l’affiche de Ryan Reynolds dit : « Some escape. » Une autre affiche qui comprend les trois vedettes principales du film porte le slogan « Avantages et inconvénients ». Vous pouvez également consulter ces affiches ci-dessous.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Quand une notice rouge émise par Interpol – le mandat le plus élevé pour chasser et capturer les plus recherchés au monde – sort, le meilleur profiler du FBI, John Hartley (Dwayne Johnson) est sur l’affaire. Sa poursuite mondiale le trouve. smack dab au milieu d’un braquage audacieux où il est obligé de s’associer avec le plus grand voleur d’art du monde Nolan Booth (Ryan Reynolds) afin d’attraper le voleur d’art le plus recherché au monde, ‘The Bishop’ (Gal Gadot). L’aventure de haut vol qui s’ensuit emmène le trio à travers le monde, sur la piste de danse, piégé dans une prison isolée, dans la jungle et, pire que tout pour eux, constamment en compagnie l’un de l’autre. »

Avec The Rock, Gal Gadot et Ryan Reynolds, Avis rouge avec Ritu Arya et Chris Diamantopoulos. Il est réalisé et écrit par Rawson Marshall Thurber (Intelligence centrale, Gratte-ciel) et produit par Hiram Garcia, Dwayne Johnson et Dany Garcia de Seven Bucks Productions, Beau Flynn’s Flynn Picture Co. et Thurber’s Bad Version, Inc.

Dans une scène d’aperçu précédemment publiée pour Avis rouge, Gal Gadot tient tête à The Rock et Ryan Reynolds. À propos de la scène, Thurber a récemment déclaré à Entertainment Weekly : « Nous voulions que la séquence soit amusante, dangereuse et un peu rouge. Ce rôle est beaucoup plus proche de qui est Gal. Elle est vraiment drôle, très charmante et un peu méchante. »

« Ils ont une chimie incroyable ensemble sur le tournage et en dehors », a ajouté le réalisateur, faisant référence à Dwayne Johnson et Ryan Reynolds. « Lorsque les caméras ne tournent pas, elles le font tout autant que lorsque nous les mettons devant la caméra. Chorégraphier un combat avec trois stars de cinéma géantes, vous devez vous assurer que tout le monde a une opportunité pour briller. Ryan était parfaitement bien pour ne pas être un aussi bon combattant que Gal et DJ. «

Vous êtes officiellement averti@Netflixle plus grand film de tous les temps #REDAVIS premières dans vos salons à travers le monde le 12 NOV Le meilleur profileur du FBI.

Le voleur d’art le plus recherché au monde.

Et le plus grand escroc que le monde n’ait jamais vu…@GalGadot@VancityReynolds#REDAVIS ?? pic.twitter.com/O0mqkYCqGy – Dwayne Johnson (@TheRock) 8 juillet 2021

Avis rouge devrait sortir dans certains cinémas le 5 novembre 2021. Il sera suivi de sa large date de sortie sur Netflix le 12 novembre 2021. Il était initialement prévu pour une sortie en salles via Universal en 2020, mais après. a été reportée, Netflix a pris le relais pour une sortie prévue en 2021. The Rock a révélé en juillet que le film était prévu pour sa première en novembre. Vous êtes officiellement sur Avis rouge.

