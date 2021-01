La bande-annonce Malcolm et Marie de Netflix unit Zendaya et John David Washington dans une histoire d’amour compliquée

Netflix a publié le premier trailer de Malcolm & Marie. Le film met en vedette Zendaya et John David Washington en couple explorant leurs relations passées ensemble. Euphorie Le scénariste / réalisateur Sam Levinson fait équipe avec Zendaya et Washington pour un drame douloureusement romantique, qui a été tourné en secret pendant la crise de santé publique en cours. En collaboration avec le directeur de la photographie Marcell Rev, Levinson a créé un film d’une rare originalité; une ode aux grandes romances hollywoodiennes ainsi qu’une expression sincère de foi en l’avenir du médium.

Malcolm et Marie trouve le cinéaste Malcolm (John David Washington) et sa petite amie (Zendaya Coleman) alors qu’ils rentrent chez eux après une première de film festive alors qu’il attend ce qui est sûr d’être un succès critique et financier imminent. La soirée prend soudain un tour alors que des révélations sur leurs relations commencent à faire surface, testant la force de leur amour. La bande-annonce est parfois tendue alors que le couple tente de naviguer dans leur relation dans une nouvelle expression de Sam Levinson. Il y a déjà des murmures d’une nomination aux Oscars pour Zendaya, grâce à sa performance émotionnelle dans le film.

Lorsqu’on lui a demandé de jouer le rôle de Malcolm et Marie, Zendaya Coleman a révélé qu’elle voulait retourner au travail. « C’est essentiellement né dans les conversations de quarantaine Sam [Levinson] et j’avais envie de créer quelque chose en toute sécurité », a-t-elle déclaré dans une récente interview.« Je voulais vraiment être créative et je n’avais pas travaillé depuis longtemps, cette année-là de toute façon. La dernière chose sur laquelle j’ai agi était Euphorie, et j’ai passé un an à ne pas vraiment faire d’acteur. J’ai vraiment manqué ce que j’aimais. « Levinson et Zendaya ont également pu travailler sur deux spéciales Euphorie épisodes pendant la pandémie, qui sont actuellement diffusés sur HBO Max.

Zendaya a poursuivi en disant que Sam Levinson avait plus que quelques idées sur la façon dont ils pourraient s’en tirer avec le tournage Malcolm et Marie sans encombre. L’une de ces idées était de tourner le film dans la maison de Zendaya. « Nous pourrions tourner dans ma maison et voir si nous trouvions quelque chose. Mais cela s’est en quelque sorte transformé en quelque chose d’un peu plus spécial que ça … Il m’a appelé un jour avec cette belle idée de ces deux personnes dans une maison, un morceau de relation … comme une pièce de théâtre. » Tout s’est bien passé et ils ont pu tourner le film en secret, avec peu ou pas d’interaction du monde extérieur.

Malcolm et Marie commencera à diffuser exclusivement sur Netflix à partir du 5 février. Il a été écrit et réalisé par Sam Levinson, avec Kevin Turen, Ashley Levinson, Levinson, Zendaya et John David Washington en tant que producteurs. Le film est produit par Will Greenfield, Aaron L. Gilbert, Yariv Milchan, Michael Schaefer et Scott Mescudi, alias Kid Cudi. Vous pouvez voir la première bande-annonce de Malcolm et Marie ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube officielle de Netflix.

