La bande-annonce finale de The Tomorrow War intensifie l’action

Ce matin apporte une dernière bande-annonce pleine d’action pour La guerre de demain, qui sortira sur Prime Video dans quelques semaines seulement !

Si vous n’étiez pas déjà convaincu par l’action extraterrestre de coups de pied dans le cul de La guerre de demain, alors peut-être que cette dernière bande-annonce vous aidera à y arriver :

J’ai été à peu près à bord avec ce film depuis que j’en ai entendu parler. Science-fiction, voyages dans le temps, batailles extraterrestres monstres ? Enfer oui, je suis à 100% à ce sujet. Cette bande-annonce, cependant, m’aurait certainement vendu le film si je n’avais pas été avant. J’aime vraiment l’action montrée ici, et les dessins extraterrestres sont plutôt soignés. Je ne dis pas que ce sera un « bon » film, mais cela ressemble à une quantité ridicule de plaisir estival.

Dans The Tomorrow War, le monde est abasourdi lorsqu’un groupe de voyageurs temporels arrive à partir de l’année 2051 pour délivrer un message urgent : trente ans dans le futur, l’humanité est en train de perdre une guerre mondiale contre une espèce extraterrestre mortelle. Le seul espoir de survie est que les soldats et les civils du présent soient transportés dans le futur et rejoignent le combat. Parmi les personnes recrutées se trouve le professeur de lycée et père de famille Dan Forester (Chris Pratt). Déterminé à sauver le monde pour sa jeune fille, Dan fait équipe avec une brillante scientifique (Yvonne Strahovski) et son ex-père (JK Simmons) dans une quête désespérée pour réécrire le destin de la planète.