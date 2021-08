La bande-annonce finale de Malignant débloque des visions choquantes de meurtre du maître de l’horreur James Wan

James Wan revient dans l’horreur avec le nouveau film Malignant et une nouvelle bande-annonce effrayante vient de sortir par New Line Cinema et Warner Bros. Pictures. Prévu pour sortir le 10 septembre, le film sera présenté à la fois dans les salles et sur HBO Max pour une fenêtre de 31 jours. La nouvelle bande-annonce offre un autre bon aperçu de ce qui va arriver dans le film du cerveau de l’horreur moderne, et vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

James Wan, qui a aidé à diriger le Vu et Prestidigitation franchises, a réalisé le film d’horreur. Il a utilisé un scénario d’Akela Cooper (M3GAN, La nonne 2) avec une histoire de Wan & Ingrid Bisu et Cooper. Malin est produit par Wan et Michael Clear, avec Eric McLeod, Judson Scott, Bisu, Peter Luo, Cheng Yang, Mandy Yu et Lei Han en tant que producteurs exécutifs.

La ligne de connexion de Warner Bros. Pictures se lit comme suit : « Malin est la dernière création de Prestidigitation architecte de l’univers James Wan (Aquaman, furieux 7). Le film marque le retour du réalisateur Wan à ses racines avec ce nouveau thriller d’horreur original. Dans le film, Madison est paralysée par des visions choquantes de meurtres macabres, et ses tourments s’aggravent lorsqu’elle découvre que ces rêves éveillés sont en fait des réalités terrifiantes. »

« Revenir à ce qui est mon lieu d’amour … c’était réconfortant », a récemment déclaré Wan à Total Film. « J’avais l’impression que ce serait cool de faire quelque chose sous le radar, qui n’est basé sur aucune IP, une histoire originale. Gardez-le aussi discret que possible et rendez-le vraiment amusant. Le but était de revenir à mon horreur indépendante racines mais en même temps, faire quelque chose que je n’ai jamais fait auparavant. »

De Malin, Wan a ajouté: « C’est mon point de vue sur ce trope particulier de la narration des années 80 où une victime commence à voir à travers la vision d’un tueur. Il y a eu une période où il y avait beaucoup de films comme ça, et je suis un grand fan de ce sous-genre particulier. Des films comme Les yeux de Laura Mars. Je voulais faire ma propre version, croisée avec mon amour de [Brian] De Palma et [Dario] Argento et [Mario] Bava. »

Malin stars Annabelle Wallis (Annabelle, La momie), Maddie Hasson (YouTube’s Impulsion, M. Mercedes), George Young (Endiguement), Michole Briana Blanc (Famille mafieuse noire, Mort pour moi), Jacqueline McKenzie (plage de palmiers, Compte), Jake Abel (Surnaturel, Percy Jackson) et Ingrid Bisu (La conjuration : le diable m’a fait le faire, La nonne).

Le directeur de la photographie Don Burgess, le monteur Kirk Morri (Aquaman, La conjuration 2), décoratrice Desma Murphy (directrice artistique, Aquaman, furieux 7), ainsi que la costumière Lisa Norcia (Insidieux : la dernière clé). La musique est de Joseph Bishara, qui a composé la musique des sept films de La conjuration Univers, parmi tant d’autres.

Malin a été classé R pour sa forte violence d’horreur et ses images horribles, ainsi que pour son langage. Il devrait sortir par Warner Bros. Pictures le 10 septembre 2021, dans les cinémas du pays. Le même jour, le film commencera également à être diffusé sur HBO Max via leur plan sans publicité en 4K UHD, HDR10 et Dolby Vision pendant 31 jours à compter de la sortie en salles. La nouvelle bande-annonce nous vient de Warner Bros. Pictures.

