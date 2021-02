La bande-annonce et les affiches Shadow and Bone révèlent la nouvelle série fantastique de Netflix qui arrive ce printemps

Netflix a publié la bande-annonce officielle de Ombre et os avant sa sortie sur le service de streaming en avril. Basé sur les romans betselling de Leigh Bardugo, le Ombre et os série a été développée pour le petit écran par Eric Heisserer (Boîte à oiseaux). Il devrait sortir le 23 avril 2021 et vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.

Ombre et os se déroule « dans un monde déchiré par la guerre où la petite soldate et orpheline Alina Starkov vient de déchaîner un pouvoir extraordinaire qui pourrait être la clé pour libérer son pays. Avec la menace monstrueuse du Shadow Fold qui se profile, Alina est déchirée de tout ce qu’elle sait. s’entraîner au sein d’une armée d’élite de soldats magiques connue sous le nom de Grisha. Mais alors qu’elle lutte pour affiner son pouvoir, elle constate que les alliés et les ennemis peuvent être une seule et même personne et que rien dans ce monde somptueux n’est ce qu’il semble. des forces dangereuses en jeu, y compris une équipe de criminels charismatiques, et il faudra plus que de la magie pour survivre. «

Lee Tonald Krieger dirige. Le casting comprend Jessie Mei Li comme Alina Starkov, Ben Barnes comme général Kirigan, Freddy Carter comme Kaz Brekker, Amita Suman, comme Inej Ghafa, Kit Young comme Jesper Fahey et Archie Renaux comme Malyen Oretsev. La direction de Heisserer produit aux côtés de Bardugo, Krieger, Shawn Levy, Pouya Shahbazian, Dan Levine, Dan Cohen et Josh Barry.

Le mois dernier, Heisserer a révélé quelques premières photos de Ombre et os à Divertissement hebdomadaire et a divulgué quelques détails sur la série.

« Ces photos offrent un aperçu du monde vaste et texturé que Leigh a créé dans ses livres », a déclaré Heisserer. «Nous avons travaillé sans relâche pour créer une atmosphère vécue pour des terres fictives comme Ketterdam et Ravka, avec des langues, des uniformes, des devises et des choix artistiques inventés, de la conception des décors aux costumes. Vous êtes plongé dans le Grishaverse lorsque vous lisez, et c’est notre J’espère que les fans nouveaux et existants ressentiront le même sentiment lorsqu’ils regardent l’émission. «

Exclusif #ShadowAndBone Photos! Le showrunner Eric Heisserer dit: « Vous êtes immergé dans le Grishaverse lorsque vous lisez, et nous espérons que les fans nouveaux et existants auront le même sentiment lorsqu’ils regardent l’émission. » https://t.co/iMEhn4apmNpic.twitter.com/GdeCfnM1fn – Divertissement hebdomadaire (@EW) 27 janvier 2021

Bardugo a ajouté: « C’est une histoire sur les gens à qui on a dit à quel point ils n’avaient pas d’importance prouvant ce qu’ils font. Et ça a été incroyable de voir cette histoire prendre forme à une échelle aussi épique, les batailles, la magie, mais aussi les relations entre les personnages. Ces photos ne donnent qu’un petit aperçu de ce qui nous attend – un cartographe avec un cadeau extraordinaire, les gens qui veulent l’utiliser, le traqueur qui fera tout pour la protéger, et l’équipe de voyous et des voleurs qui sont sur le point de causer de très gros problèmes à toutes les personnes impliquées. «

Heisserer avait déjà rencontré le succès sur Netflix en écrivant le scénario de Boîte à oiseaux, un film basé sur le roman de Mosh Malerman du même nom. Sorti sur le streamer en 2018, le thriller mettant en vedette Sandra Bullock a été un succès instantané auprès des abonnés Netflix, attirant plus de 26 millions de téléspectateurs au cours de sa première semaine de sortie. Nous verrons si prendre une série épisodique apportera des résultats similaires à Heisserer et Netflix. Les huit épisodes de Ombre et os commencera à diffuser sur Netflix le 23 avril. La bande-annonce nous vient de Netflix sur YouTube.

