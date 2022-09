La bande-annonce et l’affiche de Strange World dévoilent une aventure classique pour Jake Gyllenhaal et sa famille

Explorez les aventures au-delà de notre monde dans la dernière bande-annonce de Monde étrange des studios d’animation Walt Disney. Publié avec l’aimable autorisation de la chaîne YouTube officielle des studios d’animation Walt Disney, Strange World présente les voix de Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Jaboukie Young-White et Gabrielle Union en tant que légendaires Clades, et suivra la famille dans une aventure dans un monde inexploré et terre perfide. Vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce de Monde étrange dessous.





Une nouvelle affiche pour Monde étrange a également été publié aux côtés de la dernière bande-annonce, et trouve la distribution principale de personnages pris dans ce qui ne sera certainement qu’une des nombreuses situations dangereuses. Des situations qui, à en juger par l’affiche et les images, certains apprécieront tandis que d’autres non.

Monde étrange présente une famille légendaire d’explorateurs, les Clades, alors qu’ils tentent de naviguer sur une terre inexplorée et perfide aux côtés d’un équipage hétéroclite qui comprend un blob espiègle, un chien à trois pattes et une multitude de créatures voraces. Monde étrange est « inspiré par des histoires d’aventures classiques », selon le réalisateur Don Hall qui ajoute, « ‘Strange World’ est une aventure/comédie animée originale sur trois générations de la famille Clade qui surmontent leurs différences tout en explorant un monde étrange, merveilleux et souvent hostile .”

La voix jetée derrière Monde étrange comprend Jake Gyllenhaal dans le rôle de Searcher Clade, un père de famille qui se retrouve hors de son élément lors d’une mission imprévisible; Dennis Quaid en tant que père explorateur plus grand que nature de Searcher, Jaeger; Jaboukie Young-White dans le rôle du fils de 16 ans de Searcher, Ethan, qui aspire à l’aventure; Gabrielle Union dans le rôle de Meridian Clade, une pilote accomplie et partenaire de Searcher en toutes choses; et Lucy Liu dans le rôle de Callisto Mal, le leader intrépide d’Avalonia qui dirige l’exploration du monde étrange.

Monde étrange est barré par Don Hall, qui est surtout connu pour le film oscarisé Grand Héros 6 et Raya et le dernier dragonet le co-réalisateur/scénariste Qui Nguyen, le co-scénariste derrière Raya et le dernier dragon. Strange World est produit par Roy Conli (Big Hero 6, emmêlé).





Monde étrange n’est qu’une des nombreuses offres magiques de Disney

Monde étrange n’est qu’une des nombreuses offres proposées par Disney au cours des prochaines années. Le studio a récemment annoncé sa prochaine liste à D23, le studio apportant d’autres aventures animées telles que Elémentaire, Souhait, Elio, et À l’envers 2 dans les salles en 2022, 2023 et 2024.

Disney continuera également d’apporter plusieurs de ses sorties animées classiques en action réelle, avec des goûts de La petite Sirène prochain en ligne pour obtenir le traitement en direct. Avec Halle Bailey dans le rôle d’Ariel et réalisé par Rob Marshall, La petite Sirène est prévu pour une sortie le 26 mai 2023. Une adaptation de Blanc comme neige suivra, et voit West Side Story La star Rachel Zegler prend les devants en tant que titulaire Blanche-Neige, le film devant débarquer dans les salles le 22 mars 2024. Enfin, le réalisateur Barry Jenkins dirigera une suite à Le Roi Lion, Mufasa : Le Roi Liondont la sortie est prévue pour le 5 juillet 2024.

Pour ce qui est de Monde étrangele film d’aventure à l’ancienne devrait sortir le 23 novembre 2022 chez Walt Disney Studios Motion Pictures.