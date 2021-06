La bande-annonce émouvante du méchant roi et du noble héros disponible

La bande-annonce de The Wicked King and the Noble Hero, l’aventure émouvante de Sayaka Oda, arrive avant son lancement au Japon.

Il y a quelques mois, ils ont annoncé l’un des plus beaux jeux de toute l’année 2021. Nous avons parlé de The Wicked King and the Noble Hero, le deuxième travail de Sayaka Oda dans le domaine des jeux indépendants avec le soutien de Nipon Icchi Software. Il y avait un désir pour lui et, finalement, nous avons Bande-annonce Le roi méchant et le héros noble en japonais.

Il était temps, car le jeu ne sort en rien sur le territoire japonais. Les versions PS4 et Nintendo Switch seront mises en vente le 24 juin, alors qu’en Occident, nous devons encore attendre un peu plus longtemps pour confirmer la date de lancement. Cette bande-annonce nous donne un aperçu de l’histoire que nous voyons dans le jeu.

L’histoire du noble guerrier est accompagnée d’un thème musical spécial. Son nom est Hoshi no Yosuga et est interprété par le chanteur Akiko Shikata. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous avec des sous-titres japonais.

The Wicked King and the Noble Hero est le deuxième jeu de Sayaka Oda, cette fois en tant que RPG au tour par tour classique. Son histoire prend la forme d’un conte folklorique pour enfants avec une esthétique charmante et enfantine. Le fait que nous ayons maintenant des coéquipiers comme un RPG traditionnel adoucit son histoire pour la rendre encore plus mignonne et peut-être tragique.

Le travail précédent sur lequel il a travaillé travaillait également avec une esthétique très similaire, même s’il s’agissait d’une simple plate-forme. Il s’agissait de La princesse menteuse et du prince aveugle, une histoire sur un jeune loup prêt à tout pour retrouver le prince qu’elle aime. Cette aventure a bien fonctionné dans la critique et les ventes, il fallait donc s’attendre à une autre collaboration avec NIS.