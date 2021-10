La bande-annonce du téléphone noir arrive, Ethan Hawke est le tueur d’enfants sadique ‘The Grabber’

Blumhouse vient de sortir la bande-annonce de Le téléphone noir, mettant en vedette Ethan Hawker dans le rôle du méchant sadique, « The Grabber », arrachant des enfants et effaçant la chaleur et le flou que vous ressentez habituellement lorsque Hawke frappe l’écran. Lors de mon premier visionnage, je n’ai dit à personne : « Eh bien, c’était extrêmement dérangeant. » Blumhouse a sous-titré son message : « Chaque voix est une victime. Chaque connexion est un indice. Chaque appel est une bouée de sauvetage. Regardez la bande-annonce de #TheBlackPhone maintenant. »

Chaque voix est une victime. Chaque connexion est un indice. Chaque appel est une bouée de sauvetage. Regarder #TheBlackPhone bande-annonce maintenant. pic.twitter.com/Rav66DjG5o – Blumhouse (@blumhouse) 13 octobre 2021

Voici quelques réactions de fans. Geowood a fait écho à mes sentiments. Le camp Crystal Lake a fait de même. Malgré les caprices, je suis toujours d’accord avec BrettMan Stuart. « Ça a l’air bien ! Ethan Hawke aussi…..je suis vendu ! » Le Grabber pourrait s’avérer être notre prochaine grande icône de slasher.

ça m’a donné des frissons pic.twitter.com/YpGAdqXDJq — Camp Crystal Lake ☠ (@archiebettyOTP) 13 octobre 2021

Cela semble bon! Ethan Hawke aussi…..Je suis vendu ! pic.twitter.com/el2ssV0g0b – BrettMan Stuart (@BrettMan865) 13 octobre 2021

Le téléphone noir La page Twitter dit que si nous acceptons la publication, nous pouvons recevoir des appels du téléphone noir. Certains étaient dedans ! Passe difficile !

Chaque voix est une victime. Chaque connexion est un indice. Chaque appel est une bouée de sauvetage. Regarder #TheBlackPhone bande-annonce maintenant – dans les salles le 4 février. ???? ce tweet pour recevoir des appels de The Black Phone. pic.twitter.com/LnHyAcnwxa – Le téléphone noir (@UniversalHorror) 13 octobre 2021

C’est plutôt ça, Mike Patterson. Le synopsis officiel se lit comme suit : « Le téléphone est mort. Et il sonne. Le réalisateur Scott Derrickson revient à ses racines terroristes et s’associe à nouveau avec la plus grande marque du genre, Blumhouse, avec un nouveau thriller d’horreur. Finney Shaw, un 13 timide mais intelligent Un garçon de 10 ans est enlevé par un tueur sadique et piégé dans un sous-sol insonorisé où les cris sont de peu d’utilité.Quand un téléphone déconnecté sur le mur se met à sonner, Finney découvre qu’il peut entendre les voix des précédentes victimes du tueur. Et ils sont déterminés à s’assurer que ce qui leur est arrivé n’arrive pas à Finney. »

Avec quatre nominés aux Oscars Ethan Hawke dans le rôle le plus terrifiant de sa carrière et présentant Mason Thames dans son tout premier rôle au cinéma, Le téléphone noir est produit, réalisé et co-écrit par Scott Derrickson, le scénariste-réalisateur de Sinistre, L’Exorcisme d’Emily Rose et Marvel Docteur étrange.

Le film met également en vedette James Ransone, Jeremy Davies et Madeleine McGraw. Hawke fera à nouveau équipe avec Sinistre réalisateur Scott Derrickson. Joe Hill a fourni le matériel source avec sa nouvelle du même nom.

Jason Blum dit Le téléphone noir, « C’est définitivement l’un des films les plus effrayants que nous ayons jamais fait. Scott pense que c’est son meilleur film. Je suis tellement fan de Scott… J’aime vraiment tous ses films. J’ai adoré Sinistre mais je dirai certainement que c’est l’un de ses meilleurs films. Peut-être le meilleur film qu’il ait jamais fait. »

Des voitures de la fin des années 70 sur la route au vélo à siège banane, il semble que nous allons avoir un peu de nostalgie mélangée à notre horreur. Nous n’avons pas non plus le téléphone portable qui tue l’histoire sur notre chemin. Le téléphone portable est un quasi-appendice à ce stade, j’ai besoin de les inclure dans les films actuels.

Cependant, je pense qu’ils ont tendance à sortir le spectateur du film, lui rappelant de vérifier son propre téléphone, car l’acteur envoie des SMS à l’écran. Sans parler de tous les films où ils recherchent un service cellulaire avec la main tendue vers le ciel, la bande originale du suspense en constante évolution ; devons-nous voir cela encore et encore? Mais je m’égare. C’est pour une autre thèse. Attraper Le téléphone noir en salles le 4 février 2022.

