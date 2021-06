La bande-annonce du comité de Dieu : Kelsey Grammer doit décider qui a le cœur

Vertical Entertainment, le studio derrière des films comme Capone et Héritage, a publié la bande-annonce de son prochain drame médical Thriller, Le Comité Dieu. Le thriller suit un groupe de médecins confrontés à un dilemme selon lequel l’un des trois patients de leur hôpital se qualifie pour obtenir le cœur d’un donneur.

À mesure que le temps presse, les médecins doivent faire leur choix au milieu de leurs conflits personnels et de leurs obligations éthiques trébuchantes, tout en étant conscients que peu importe qui ils choisissent, leur décision aura des conséquences. La bande-annonce montre lesdits médecins, représentés à l’écran par des acteurs talentueux, confrontés au dilemme le plus dur de leur carrière alors que la décision est finalement laissée à un jeune médecin de rompre le lien entre celui qui se fait opérer du cœur.

Le Comité Dieu On dirait qu’il livrera une histoire passionnante de conflits entre les idéologies, la logique, les valeurs, les gens et l’éthique. Bien qu’il y ait plusieurs drames médicaux à regarder; cependant, il n’y a eu que quelques tentatives pour créer un film se déroulant dans un hôpital. Il y a eu des films comme des décors similaires tels que L’hôpital (1971), Une orange mécanique (1971), et Fille interrompue (1999) mais être un drame médical n’est qu’un sous-genre exploré au milieu d’une cause ou d’une préoccupation plus centrale du film. Le Comité Dieu plongera directement dans le cœur et l’esprit des professionnels eux-mêmes, tout comme nous l’avons vu dans des drames comme Le bon docteur.

Le Comité Dieu devait être présenté en avant-première au Tribeca Film Festival en avril avant de conclure un accord de distribution avec Vertical Entertainment. La projection du film au Tribeca Film Festival aura lieu en juin 2020, une nouvelle date fixée après le report du festival en raison de la pandémie de COVID-19. Le film est réalisé par Austin Stark, qui a fait ses débuts de réalisateur avec Le coureur (2015) avec Nicholas Cage, Connie Nielsen et Sarah Paulson. Le Comité Dieu serait la deuxième entreprise de Stark en tant que réalisateur. Il a précédemment agi en tant que producteur pour des films comme Détachement et Retour à la maison.

Le film est une coproduction avec Molly Conners, Amanda Bowers, Jonathan Rubenstein, Ari Pinchot, Jane Oster, Bingo Gubelmann et Benji Kohn, tous partageant les crédits en tant que producteurs. Le casting promet en outre un récit intrigant car il est dirigé par Kelsey Grammer (X Men), Julia Stiles (La série Bourne) et Colman Domingo (Euphorie) jouant des personnages centraux. Le synopsis officiel du film se lit comme suit :

Lorsqu’un cœur de donneur arrive de manière inattendue dans un hôpital de New York, un comité de transplantation d’organes doit se réunir dans l’heure pour décider lequel des trois autres patients mérite le cœur qui sauve la vie. L’œuvre de Dieu est maintenant laissée entre les mains de cinq médecins, dont Boxer (Kelsey Grammer), un chirurgien cardiaque cynique mais brillant ; Jordan (Julia Stiles), une montante idéaliste ; et Gilroy (Janeane Garofalo), un bureaucrate fatigué. Alors que le débat sur le cœur s’intensifie, l’éthique et les pots-de-vin s’affrontent, laissant les membres du comité se demander ce qui a le plus de valeur : la morale ou l’argent ? »

Ce que cette intrigue séduisante a à offrir se révélera lors de la sortie du film le 2 juillet 2021. Le Comité Dieu est à la recherche d’une sortie en salles uniquement pour le moment.