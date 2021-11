La bande-annonce du calendrier de l’Avent cache une horrible surprise derrière chaque fenêtre

English Tea Shop Calendrier de l'avent Rouge de thés et infusions biologiques - 2 calendriers de 25 sachets pyramides

English Tea Shop vous propose une sélection d'infusions et de thés d'hiver pour vous faire patienter en douceur jusqu'au jour de Noël. Les treize variétés cachées dans les petites fenêtres se découvriront au fur et à mesure, vous offrant des moments uniques et chaleureux. Chaque jour, ouvrez ce livre de l'avent et laissez-vous guider progressivement vers Noël grâce aux différents sachets pyramides :x2 Délice de pain d'épices, thé noir bio à la cannelle, au gingembre et à cardamonex2 Magie verte, thé vert bio à la canelle, au gingembre, à la menthe poivrée et aux pétales de rosex2 Voyage irlandais, thé noir bio au rooibos, au gingembre et à la cannellex2 Epices festives, the noir bio aux épices et aux écorces d'orangex2 Super anis étoilé, thé noir bio au gingembre et au clou de girofle, aromatisé à l'anis étoiléx2 Citronnelle tropicale, infusion bio de citronnelle, de menthe poivrée, d'hibiscus, de baie d'églantier, de camomille et de pomme, aromatisée à la grenadex2 Joyeuses fêtes, thé vert bio aux épices, aromatisé à la grenadex2 Réconfort d'après-fêtes, thé vert biologique au garnicia, à la cannelle, au ginseng et la baie d'açaïx2 Chaï enivrant, infusion bio de rooibos, de cannelle, de clou de girofle, de curcuma et de cardamonex2 Hibiscus tropical, infusion bio d'hibiscus, de baie d'églantier, d'écorces de citron, de citronnelle, de cannelle et de pommex2 Epices malicieuses, thé vert bio aux épicesx2 Douceur mentholée, thé vert bio à la menthe poivrée, à l'orange, à la canelle et à la chicoréex1 Douceur d'hiver, infusion bio de rooibos, de gingembre, de cacao, d'anis étoilé et de macis2 x Calendrier de l'avent Rouge de thés et infusions biologiques - Les 25 sachets pyramides