La bande-annonce de Violet a Olivia Munn tourmentée par une voix toxique dans sa tête

Tout le monde a des pensées négatives ; la voix interne du doute de soi vous ronge tout le temps. Mais vous pourrez entendre ces sentiments dans le premier film de Justine Bateman Violet. Justin Theroux prête sa voix au subconscient méprisant de Violet Calder, une réalisatrice à succès interprétée par Olivia Munn. Réalisé par Justine Bateman, qui est surtout connue pour avoir joué Mallory Keaton sur NBC’s Les liens familiaux, Violet est un drame fascinant sur le fait de surmonter ses insécurités. Relativity Media a récemment publié une bande-annonce fascinante pour Violet que vous pouvez regarder ci-dessous.

La bande-annonce s’ouvre avec Violet Calder (Olivia Munn) en attente à un feu de circulation. Nous entendons ensuite la voix atone mais effrayante de Theroux dire à Violet toutes sortes de choses horribles sur elle-même jusqu’à ce qu’elle se déchire. Violet Calder, une réalisatrice de cinéma aux manières apparemment douces, a vécu toute sa vie motivée par la peur, mais plus maintenant. Au milieu de la bande-annonce, Violet décide qu’elle en a assez et qu’elle fera exactement le contraire de ce que la voix (Justin Theroux) lui dit de faire. Drame prometteur et percutant, Violet offre sur tous les fronts et est une montre incontournable pour les fans qui recherchent quelque chose d’original. Si vous n’êtes pas déjà convaincu par le film, consultez le synopsis de l’intrigue suivant pour Violet.

« Que feriez-vous si vous n’aviez pas peur? Le premier film intrigant et immersif de Justine Bateman suit Violet Calder (Olivia Munn) alors qu’elle se rend compte qu’elle ne peut plus ignorer le barrage quotidien d’autocritiques (exprimé par Justin Theroux) qui assombrit sa vie. Ces autocritiques la poussent à prendre des décisions fondées sur la peur et la retiennent du genre de vie professionnelle, personnelle et romantique qu’elle sait qu’elle veut. Je ne sais pas comment vivre une vie sans doute de soi, comme elle amie d’enfance Red (Luke Bracey), Violet se rend compte qu’elle n’a pas d’autre choix que de parcourir le chemin qui lui fait plus peur que la peur qui la retient : tout faire différemment. »

Justine Bateman, la sœur aînée de son collègue acteur et cinéaste Jason Bateman, a écrit et réalisé Violet. Le film a reçu des critiques majoritairement positives jusqu’à présent, avec des éloges particuliers pour la performance d’Olivia Munn et la mise en scène de Bateman. Violet met également en vedette Luke Bracey, Zachary Gordon, Steve Agee, Todd Stashwick, Laura San Giacomo et Rain Phoenix dans des rôles de soutien. Un aspect particulier du film est la raison pour laquelle Violet a une voix masculine qui lui tourmente l’esprit. Bateman a répondu à une question similaire dans une interview avec Deadline, expliquant comment elle voulait séparer la personne et la voix pour la faire paraître plus étrangère.

« Je voulais dire: » Pensez à ces pensées négatives comme si Justin Theroux vous les disait. Ou pas nécessairement Justin Theroux, mais pensez simplement à la voix comme quelque chose de séparé de vous, juste à titre d’expérience, et voyez si vous pouvez n’observez pas ces pensées, ces pensées critiques, objectivement. Et puis il est plus facile de remarquer que ce sont des mensonges. «

Violet a été présenté en première au festival du film South by Southwest en mars dernier après ne pas l’avoir fait l’année dernière en raison de la pandémie de Covid-19. Le film a rapidement été acquis par Relativity Media et a fait sa première internationale au Festival international du film de Toronto 2021, recevant des critiques élogieuses. Violet aura une sortie en salles limitée le 29 octobre 2021 avant de passer à la vidéo à la demande le 9 novembre. Assurez-vous de le vérifier.