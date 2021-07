La bande-annonce de Titane déraille avec la réalisatrice de Raw Julia Ducournau

Le deuxième long métrage de Julia Ducournau Titane se prépare pour sa projection au Festival de Cannes en juillet. Mais avant que le film ne soit projeté là-bas, Neon a sorti un bon teaser d’une minute et demie du film, qui donne clairement les mêmes vibrations passionnantes et passionnantes que le film acclamé par la critique de Ducournau. Brut (2016).

La bande-annonce a gagné en popularité auprès des fans de Julia Ducournau qui attendaient sa prochaine sortie en tant que réalisatrice depuis cinq ans. La bande-annonce a déjà fait du film l’un des plus attendus de l’année qui mettra en vedette Vincent London et Agatha Rousselle dans les rôles principaux. Londres est un ancien lauréat du Cannes Best Actor Award (il a remporté en 2015 pour La mesure d’un homme).

La remorque de Titane, a l’air incroyable et assez sanglant et sombre compte tenu de certaines des séquences NSFW; cependant, il n’y a rien à en tirer. La bande-annonce ne contient pas de dialogues, de références ou d’indices sur son intrigue et joue en fait She’s Not There de The Zombies. De plus, Neon s’est explicitement abstenu de donner un synopsis officiel dans la description de la bande-annonce sur YouTube. La description définit plutôt le titre d’une manière complètement science-fiction. Il dit : « Un métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, avec des alliages à haute résistance à la traction, souvent utilisé dans les prothèses médicales en raison de sa biocompatibilité prononcée. »

De la description, on peut laisser entendre que le film pourrait traiter des effets fous et horribles observés chez les personnes qui ont subi des chirurgies de prothèses et ont pris des implants Titane. Mais peut-être que Titane n’est pas vraiment le métal qui sauve des vies, célèbre pour sa biocompatibilité et qu’il a des effets indésirables sur les patients. La bande-annonce présente diverses séquences de corps noueux, des nudités graphiques, des blessures étranges, d’autres images troublantes promettant un régal à la fois troublant et passionnant sous la forme d’un long métrage de Ducournau.

C’est juste l’éraflure de la pointe comme TitaneLa bande-annonce de n’a littéralement laissé aucun indice sur le sujet du film et Neon pourrait tout garder secret jusqu’à ce que le film soit projeté à Cannes en juillet. Titane est déjà très apprécié des critiques qui ont regardé ses premières projections et les commentaires sur la publication YouTube de Neon de la bande-annonce indiquent clairement un public passionnant qui attend la sortie du film. Le film est également en lice pour la Palme d’Or à Cannes, une première pour Ducournau.

Auparavant, celle de Ducournau Brut est devenu le film d’horreur le plus acclamé par la critique et il est prévu que Titane répétera également l’histoire en faisant des merveilles ; et la bande-annonce le promet. Titane n’a pas encore de date de sortie.

Le film de langue française est une coproduction franco-belge et sera présenté en première à Cannes le 21 juillet 2021. De plus, bien que le film ne soit pas encore vraiment noté; Cependant, d’après la bande-annonce, il est à peu près confirmé qu’il s’agirait d’un film Rated R. Avant cela, Neon a acquis les droits de distribution du film aux États-Unis. Aussi, Altitude Film Distribution (clair de lune) distribuera le film au Royaume-Uni et Film4 fera de même en Irlande.