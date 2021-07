Que le compte à rebours commence!

« The Kissing Booth 3 » sortira sur Netflix le mois prochain, et le service de streaming vient de donner aux fans un aperçu du troisième volet de la série de films très populaire.

Mardi, Netflix a sorti une bande-annonce pour le film, dont la première aura lieu le 12 août, et disons simplement que cela ne déçoit pas. Le film suit la protagoniste Elle Evans, interprétée par Joey King, alors qu’elle prend des décisions de vie difficiles au cours de l’été avant de se rendre à l’université.

Dans la bande-annonce, Elle et son meilleur ami Lee, interprétés par Joel Courtney, découvrent leur liste de seaux de plage d’enfance qui présente un tas de choses folles qu’ils veulent faire avant de commencer l’université. La liste comprend tout, de la victoire à un concours de châteaux de sable au parachutisme et tout le reste.

Mais pendant qu’elle s’amuse avec ses copains, Elle est également confrontée à une décision assez délicate : doit-elle déménager à travers le pays pour être avec son petit ami, Noah, ou aller à l’université avec son meilleur ami, Lee ? Dans tous les cas, elle brisera l’un de leurs cœurs, ce n’est donc pas quelque chose qu’elle prend à la légère.

Pour compliquer encore plus les choses, Elle rencontre Marco, joué par Taylor Zakhar-Perez, un beau camarade de classe de « The Kissing Booth 2 » qui est presque devenu son amour.

Dans la bande-annonce, il est évident que toute la pression s’exerce définitivement sur Elle comme elle le dit: « Entre passer du temps avec Noah, choisir une école et faire la liste des choses à faire avec Lee, j’ai juste l’impression de courir comme une folle . »

« The Kissing Booth » 3 sortira sur Netflix le 12 août. David Bloomer / Netflix

« The Kissing Booth 2 » a été créé en juillet 2020 et a rapidement remporté le titre de film Netflix le plus regardé à l’échelle internationale. Quelques jours seulement après la sortie du film sur le service de streaming, la nouvelle d’un troisième opus est tombée, pour le plus grand plaisir des fans.

Le casting a en fait tourné les deux films en même temps, avant la pandémie, et les fans attendaient avec impatience le film qui sortira bientôt.

Dans une interview de juillet 2020 avec 45secondes.fr, King a déclaré qu’elle était toujours rose chatouillée qu’elle avait eu l’occasion de retrouver ses camarades de casting pour « The Kissing Booth 2 ».

« Le montant qui a explosé était une telle surprise et le fait que les fans l’aient tellement aimé que nous ayons pu obtenir un deuxième film est incroyable », a-t-elle déclaré.

