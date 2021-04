La bande-annonce de Spirit Untamed arrive, la suite animée arrive au cinéma cet été

Une aventure épique sur une fille entêtée en quête d’un lieu d’appartenance qui découvre une âme sœur lorsque sa vie croise un cheval sauvage, Esprit indompté est le prochain chapitre de l’histoire bien-aimée de DreamWorks Animation avec Isabela Merced, Julianne Moore, Jake Gyllenhaal, Marsai Martin, Mckenna Grace, Walton Goggins, Andre Braugher et Eiza González.

Chanceux Prescott (Isabela Merced, Dora et la cité d’or perdue) n’a jamais vraiment connu sa défunte mère, Milagro Navarro (Eiza González, Fast & Furious présente: Hobbs & Shaw), un cascadeur équestre intrépide de Miradero, une petite ville au bord de la frontière grande ouverte.

Comme sa mère, Lucky n’est pas vraiment une fan des règles et des restrictions, ce qui a inquiété sa tante Cora (lauréate d’un Oscar Julianne Moore). Lucky a grandi dans une ville de la côte Est sous l’œil vigilant de Cora, mais lorsque Lucky presse sa propre chance avec un trop grand nombre d’escapades risquées, Cora prend les enjeux et les ramène tous les deux avec le père de Lucky, Jim (candidat aux Oscars Jake Gyllenhaal) Miradero.

Lucky n’est décidément pas impressionné par la petite ville endormie. Elle a changé d’avis lorsqu’elle rencontre Spirit, une Mustang sauvage qui partage sa série d’indépendants, et se lie d’amitié avec deux cavaliers locaux, Abigail Stone (Mckenna Grace, Capitaine Marvel) et Pru Granger (Marsai Martin, Petit). Le père de Pru, propriétaire de l’écurie Al Granger (Andre Braugher, gagnant des Emmy Awards, Fox’s Brooklyn Nine-Nine), est le meilleur ami du père de Lucky.

Quand un cheval wrangler sans cœur (nominé aux Emmy Walton Goggins, FX’s Justifié) et son équipe prévoient de capturer Spirit et son troupeau et de les vendre aux enchères pour une vie de captivité et de dur labeur, Lucky enrôle ses nouveaux amis et se lance courageusement dans l’aventure d’une vie pour sauver le cheval qui lui a donné la liberté et le sens de but, et a aidé Lucky à découvrir un lien avec l’héritage de sa mère et son héritage mexicain auquel elle ne s’attendait pas.

Esprit indompté est le prochain chapitre de la franchise bien-aimée de DreamWorks Animation qui a commencé avec le film nominé aux Oscars de 2002 Spirit: étalon de Cimarron et comprend une série télévisée primée aux Emmy. Le film est réalisé par Elaine Bogan (Netflix et DreamWorks Animation Television’s Chasseurs de trolls: Contes d’Arcadie) et est produit par Karen Foster (coproductrice, Comment entraîner son dragon). Le co-réalisateur du film est Ennio Torresan (responsable de l’histoire, Le bébé patron), et la partition du film est de la compositrice Amie Doherty (Amazon’s Undone, DreamWorks Animation’s Marooned).