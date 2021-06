La bande-annonce de Ron’s Gone Wrong célèbre la journée du meilleur ami avec Zach Galifianakis et Jack Dylan Grazer

Disney et 20th Century Studios ont dévoilé la première bande-annonce de Ron a mal tourné. Le prochain long métrage d’animation est le premier de Locksmith Animation. Il représente la collaboration initiale entre Locksmith et 20th Century Studios, un partenariat qui a été noué par la 20th Century Fox avant l’entrée en vigueur de la fusion de Disney en 2019. Le film présente un robot exprimé par Zack Galifianakis (La gueule de bois, Paniers). Et, pour le moins, ce petit ami robot ne fonctionne pas comme il est censé le faire, d’après ce que nous voyons dans cette première bande-annonce.

La bande-annonce démarre avec une publicité présentant un nouvel appareil spectaculaire qui relie les gens du monde entier tout en servant de véritable ami. Comme un iPhone avec un corps et une personnalité. Le B Bot, comme on l’appelle, semble remarquable dans l’annonce. Alors que de nombreux autres enfants dans le monde obtiennent également un B Bot, Barney, exprimé par IL et Shazam la star Jack Dylan Grazer, en obtient un unique. Unique dans le sens où il fonctionne un peu mal. Au début, ces bizarreries semblent agaçantes mais une véritable amitié se noue entre le garçon et le petit robot. Il y a certainement quelques Grand héros 6 les vibrations se passent ici.

La distribution d’ensemble comprend également Olivia Colman (Le favori, La Couronne), Ed Helms (Le Bureau, Vacances), le juge Smith (Jurassic World: Fallen Kingdom, Détective Pikachu), Rob Delaney (Deadpool 2, Hobbs & Shaw), Kylie Cantrall (Gabby Duran et les Insittables, Raven’s Home), Ricardo Hurtado (Les Goldbergs, sauvetage de Malibu), Marcus Scribner (Black-ish, She-Ra et la princesse du pouvoir) et Thomas Barbusca (Tchad, le Mick). Jean-Philippe Vine est dans le fauteuil du réalisateur. Cela marque ses débuts en tant que réalisateur de long métrage, mais Vine a une grande expérience dans l’industrie. Il a travaillé dans le département d’animation sur Inside Out et The Good Dinosaur de Pixar, ainsi que dans le département artistique sur Shaun le mouton et Voitures 3. Peter Baynham (Borat : Film ultérieur) et Sarah Smith (Arthur Noël) a écrit le scénario.

Ron a mal tourné se concentre sur Barney, un collégien socialement maladroit, ainsi que Ron (exprimé par Zach Galifianakis), son nouvel appareil marchant, parlant et connecté numériquement. Cette merveille technologique est censée être son « meilleur ami hors de la boîte ». Mais les dysfonctionnements de Ron, dans le contexte de l’ère des médias sociaux, les propulsent dans un voyage bourré d’action dans lequel garçon et robot se réconcilient avec le merveilleux désordre de la véritable amitié.

20th Century Fox et Locksmith ont initialement annoncé le film en 2017. Le film était initialement attendu pour novembre 2020 mais, pour diverses raisons, il a finalement été retardé de près d’un an. En vertu de l’accord de production original entre les deux studios, Locksmith devait produire un nouveau long métrage pour la 20th Century Fox tous les 12 à 18 mois. Reste à voir si cela restera le cas sous le règne de Disnye. Cela pourrait dépendre en grande partie de la performance de ce film. Ron a mal tourné devrait sortir en salles le 22 octobre depuis les studios du 20e siècle de Disney. Assurez-vous de vérifier la bande-annonce par vous-même.

