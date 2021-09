La bande-annonce de présentation de Far Cry 6 explique l’histoire, le cadre et les tactiques de guérilla

Ubisoft veut vraiment que vous sachiez tout sur Far Cry 6. Hier, l’éditeur a publié une nouvelle vidéo sur le jeu à venir, et elle donne un aperçu du gameplay ainsi que du scénario et du cadre.

Arrêtez-nous si tout cela vous semble familier, mais cette nouvelle bande-annonce explique que la suite se déroule à Yara, une île fictive au bord de la révolution, et qu’elle est dirigée par un dictateur passionné mais violent nommé Antón Castillo. Vous incarnez une version masculine ou féminine de Dani Rojas, un personnage qui se retrouve pris dans le combat pour Yara alors qu’il essaie de s’éloigner de toute la tourmente. Vous vous frayerez un chemin à travers l’île en utilisant toutes sortes d’armes et de véhicules, en utilisant des tactiques de guérilla et en utilisant tout ce à votre disposition pour parer vos armes et vous donner l’avantage.

Nous sommes certains qu’il y a beaucoup de plaisir à s’amuser dans Far Cry 6 – on dirait qu’il contient la marque habituelle de chaos de la série – mais nous espérons vraiment qu’il pourra se différencier suffisamment des entrées précédentes. Le jeu n’est plus que dans quelques semaines. Êtes-vous excité pour cela? Cette nouvelle vidéo vous a convaincu de tenter le coup ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.