La bande-annonce de Pink Skies Ahead s’attaque au trouble d’anxiété dans le drame sur le passage à l’âge adulte de MTV

MTV Entertainment Studios a publié une bande-annonce pour le film très attendu, Ciel rose à venir, écrit et réalisé par l’auteure à succès du New York Times Kelly Oxford, avant sa première diffusion sans publicité le samedi 8 mai à 21 h HE / PT sur MTV avec une diffusion simultanée sur Pop TV.

Le film acclamé par la critique, qui a fait sa première mondiale au Festival du film AFI, présente les problèmes de santé mentale de manière nuancée et authentique dans le cadre du tout nouveau lancement de MTV. La santé mentale, c’est la santé initiative, marque le premier long métrage d’Oxford en tant que réalisateur et est basé sur «No Real Danger», un essai de son deuxième livre, «When You Find Out the World Is Against You».

Le film sur le passage à l’âge adulte met en vedette Jessica Barden (Fin du monde putain, Le nouveau romantique), Mary J. Blige (L’Académie des parapluies), Devon Bostick (Le 100, Journal d’un enfant Wimpy), Marcia Gay Harden (la rivière mystique, Pollock), Michael McKean (Tu ferais mieux d’appeler Saul, Ceci est le robinet spinal), Lewis Pullman (Mauvais temps à l’El Royale, Les étrangers: proie la nuit), Evan Ross Cameron (Les États-Unis contre Billie Holiday, The Hunger Games: Mockingjay), Odeya Rush (Chaire de poule, Dame oiseau), Rosa Salazar (Alita: l’ange de la bataille, Défait) et Henry Winkler (Barry, Jours heureux).

Se déroulant à Los Angeles en 1998, il suit Winona (Barden) qui, après avoir abandonné ses études et rentrée chez ses parents, reçoit un diagnostic de trouble anxieux. Sceptique quant à l’opinion de son médecin – après tout, elle n’a pas eu de crise de panique – Winona poursuit son style de vie sauvage. Ce n’est que lorsque les choses commencent vraiment à se dérouler autour d’elle, qu’elle décide à contrecœur de voir un thérapeute et de faire face à ses vérités.

«Pink Skies Ahead est vaguement basé sur des événements qui se sont produits lorsque j’avais dix-neuf ans», explique Oxford. « C’est une manifestation et un compte avec mes propres luttes d’angoisse. Purement par auto-protection, j’ai passé ma vie à créer une surface extérieure fermement indépendante qui ne reflète pas mon agitation intérieure ou mes pensées inquiètes compulsives et obsessionnelles. En tant que quarante- femme de deux ans, je suis toujours aux prises avec la honte et le déni de mes propres rouages ​​en tant que personne anxieuse. La catharsis de l’écriture et de la mise en scène Ciel rose à venir a été un grand pas en avant pour m’accepter. Et j’espère que notre film aidera les autres à ressentir moins de honte dans leurs sentiments « pas normaux » que moi. «

Dans le cadre de La santé mentale, c’est la santéet en reconnaissance du rôle puissant que les médias et la narration peuvent jouer dans la résolution des problèmes de santé mentale de notre pays, MTVE a réuni une coalition de grandes sociétés de divertissement et d’experts en santé mentale pour changer la représentation de la santé mentale dans le divertissement et transformer la conversation nationale sur la question.

Ciel rose à venirest produit par MTV Entertainment Studios et Stampede Ventures. Les producteurs incluent Greg Silverman de Stampede Ventures, Lisa Zambri, ainsi que Greg Gilreath et Adam Hendricks de Divide / Conquer et en association avec Foton Pictures et Glanzrock Productions. Les producteurs exécutifs sont Gideon Yu et Chris Bosco de Stampede Ventures, Zac Locke, Carlos Cuscó de Foton.Pictures, Emerson Machtus et Andrew Davies Gans de Glanzrock Productions.