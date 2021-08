La bande-annonce de Matrix: Resurrections fait que les participants à CinemaCon se déchaînent

CinemaCon a produit un certain nombre de grandes réactions au cours des derniers jours, avec des bandes-annonces pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison, une projection de Chasseurs de fantômes : l’au-delà et des images de Jurassic World : Dominion tous saisissant les gros titres de leurs franchises respectives. Aujourd’hui, c’était au tour d’une autre énorme franchise de faire un retour tardif au cinéma alors que le panel de Warner Bros. a non seulement confirmé le titre déjà connu du quatrième film de la série Matrix sous le nom de Resurrections, mais a également dévoilé la bande-annonce du retour tant attendu de Keanu. Reeves en tant que Neo, et il semble que cela valait la peine d’attendre.

Tandis que La matrice était un film révolutionnaire lors de sa sortie en 1999, ses suites, Rechargé et Révolutions ont été bien accueillis par les fans, mais certains ont estimé que le troisième film allait peut-être un peu trop loin et qu’il est devenu le moins réussi de la trilogie malgré un chiffre de 427 millions de dollars au box-office. Alors peut-être qu’il était tout aussi bien qu’un quatrième versement ne suive pas immédiatement après, et nous nous sommes plutôt retrouvés avec un écart de dix-huit ans.

Jusqu’à présent, nous avons très peu entendu parler du film de Lana Wachowski, mais après la première de la bande-annonce, il semble qu’il y ait beaucoup à attendre de The Matrix 4. Warner Bros. ne perd généralement pas beaucoup de temps entre les débuts des bandes-annonces lors d’événements tels que CinemaCon et de les mettre en ligne, il ne faudra donc probablement pas trop de temps avant que tout le monde puisse voir les merveilles à venir du casting de retour dirigé par Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss.

Dans la remorque, Keanu Reeves joue un personnage est en thérapie, qui dit à son thérapeute, interprété par Neil Patrick Harris, qu’il « avait des rêves qui n’étaient pas que des rêves ». Il est clair qu’il sait que quelque chose ne va pas dans le monde dans lequel il vit, mais il n’avait aucun souvenir de la Matrice. Il ne reconnaît pas non plus une femme dans un café (Carrie-Anne Moss), même s’il y a clairement un lien entre eux. Nous voyons Anderson prendre des pilules bleues et se demander pourquoi tout le monde autour de lui semble être au téléphone à part lui. Il rencontre ensuite quelqu’un qui lui donne une pilule rouge à prendre, et bientôt nous partons en territoire Matrix, y compris Neo combattant la figure de style Morpheus qui lui a donné la pilule, et aussi Anderson scellé dans un incubateur, ainsi que Neo apparaissant d’utiliser la télékinésie pour se sauver d’un missile.

Nous avons à nouveau droit à quelques plans mettant en vedette l’effet « bullet time » au ralenti, désormais incontournable, qui allait toujours faire son apparition mais qui est devenu un peu vieux chapeau au cours des deux dernières décennies, mais d’après les réactions, il semble que le film ait plein de trucs encore dans sa manche. « Je viens de voir la bande-annonce de La matrice : les résurrections à CinemaCon et ça a l’air si dur à cuire », a écrit Scott Menzel. « J’étais tellement inquiet que cela ne m’impressionne pas, mais j’avais totalement tort. La seule chose qui m’a choqué, c’est que certains des personnages principaux n’apparaissent pas dans la bande-annonce. » « La matrice 4 La bande-annonce est absolument époustouflante », a ajouté Rebecca Murray, James Preston Poole déclarant: « Des images extrêmement impressionnantes ont vraiment fait tomber la maison. » La matrice : les résurrections sorties en salles et sur HBO Max le 22 décembre.

