La bande-annonce de Marksman: Rancher Liam Neeson Vs. Assassins du cartel

La superstar de l’action âgée, Liam Neeson, est de retour, et cette fois, c’est toujours personnel. Bien qu’il ait affirmé à plusieurs reprises au fil des ans qu’il s’était retiré du genre des films d’action de style vengeance, Le tireur d’élite est la preuve la plus récente qui prouve que l’acteur ne peut tout simplement pas s’en aller. Le tireur d’élite trouve Neeson en territoire familier en tant qu’ancien éleveur de marine qui est obligé de s’appuyer à nouveau sur ses compétences particulières pour contrecarrer un gang d’assassins de cartel.

Tout en menant une vie paisible, bien que solitaire, le calme du ranch est rapidement interrompu par l’arrivée d’une mère et d’un fils migrants, qui sont poursuivis par le cartel. Comme prévu, il ne faut pas longtemps pour que les balles commencent à voler. La bande-annonce en donne sans doute beaucoup trop mais devrait offrir une autre aventure palpitante pleine d’action avec Liam Neeson en son centre.

Neeson stars dans Le tireur d’élite comme Jim Hanson, éleveur endurci de l’Arizona, qui veut simplement être laissé seul alors qu’il repousse les avis d’expulsion et essaie de gagner sa vie sur une étendue isolée de la frontière. Mais tout change lorsque Hanson, un ancien tireur d’élite des Marines, voit Miguel, migrant de 11 ans, fuir avec sa mère Rosa des assassins de cartels de la drogue dirigés par l’impitoyable Mauricio.

Après avoir été prise dans une fusillade, une Rosa mourante supplie Jim d’emmener son fils en sécurité dans sa famille à Chicago. Défiant sa fille policière Sarah, Jim fait sortir Miguel en furtif de la station locale des douanes et de la patrouille frontalière des États-Unis et ensemble, ils prennent la route avec le groupe de tueurs à leur poursuite. Jim et Miguel commencent lentement à surmonter leurs différences et à se forger une amitié improbable, tandis que Mauricio et ses compagnons assassins se frayent un chemin de sang-froid, sur leurs talons. Quand ils se rencontrent enfin dans une ferme du Midwest, un combat à mort s’ensuit alors que Jim utilise ses compétences militaires et son code d’honneur pour défendre le garçon qu’il est devenu amoureux.

Réalisé par Robert Lorenz, qui est surtout connu pour ses fréquentes collaborations avec l’icône hollywoodienne Clint Eastwood, Le tireur d’élite stars Katheryn Winnick comme Sarah Pennington, Juan Pablo Raba comme Maurico, Teresa Ruiz comme Rosa, Jacob Perez comme Miguel et Luce Rains comme Everett Crawford aux côtés de Neeson comme Jim Hanson.

Le tireur d’élite n’est que l’un des nombreux acteurs du futur cinématographique de Liam Neeson. L’acteur peut actuellement être vu dans certains théâtres en tant que vieux voleur de banque Tom Dolan dans Voleur honnête aux côtés de Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan, Anthony Ramos et Robert Patrick. Dans l’espoir de conclure un accord, Dolan accepte de rendre tout l’argent qu’il a volé en échange d’une peine réduite. Mais lorsque deux agents du FBI l’ont inculpé pour meurtre, il doit maintenant courir pour effacer son nom et les traduire en justice de la manière habituelle que seul Neeson peut, bien sûr.

Neeson a également signé pour jouer dans le thriller Châtiment pour Studiocanal, The Picture Company et Ombra Productions de Jaume Collet-Serra. Le film est un remake d’un film espagnol de 2015 El Desconcido à propos d’un homme d’affaires sans prétention qui se retrouve poussé à ses limites après avoir reçu un appel téléphonique lui disant qu’il y a une bombe dans sa voiture et qu’il doit faire exactement ce que le bombardier dit, sinon elle explosera. Bien sûr, comme les choses ne sont pas déjà assez difficiles pour Neeson, ses deux enfants sont également dans la voiture. De toute évidence, tout comme ses personnages de héros d’action, Liam Neeson ne connaît pas le sens du mot «retraité».

Le tireur d’élite devrait sortir en salles aux États-Unis le 22 janvier 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Briarcliff Entertainment.

Sujets: Le tireur d’élite