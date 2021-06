La bande-annonce de Loki TV a des conséquences mortelles pour quiconque croise le dieu de la malice

Le temps presse pour le dieu de la malice dans la dernière bande-annonce de la prochaine série Disney + de Marvel, Loki. Les images arrivent alors que le service de streaming compte les moments de Marvel Studios Loki, la série originale devant commencer à être diffusée le 9 juin avec de nouveaux épisodes tous les mercredis sur Disney +.

Loki reprend juste après que le rusé Asgardian ait volé le Tesseract convoité lors des événements de 2019 Avengers : Fin de partie. Cette version alternative de Loki, jouée une fois de plus par Tom Hiddleston, est rapidement amenée à la mystérieuse Time Variance Authority, également connue sous le nom de TVA, une organisation bureaucratique qui existe en dehors du temps et de l’espace et surveille la chronologie. Ils donnent à Loki un choix simple: faire face à la suppression de l’existence en raison d’être une « variante temporelle » ou aider à fixer la chronologie et à arrêter une menace plus importante. Bien sûr, étant Loki, il se retrouve bientôt piégé dans son propre thriller policier, voyageant dans le temps et modifiant l’histoire humaine.

La série présentera également au public Owen Wilson en tant qu’agent de la Time Variance Authority Mobius M. Mobius, ainsi que Ravonna Lexus Renslayer de Gugu Mbatha-Raw, juge de TVA, et Wunmi Mosaku en tant que Hunter B-15 aux côtés de Hiddleston. En fait, c’est la bataille entre Loki et la TVA qui constituera le conflit central de la série ; « La TVA. Une organisation qui régit l’ordre du temps. Assez grande institution. Une responsabilité substantielle pour s’assurer que le temps se déroule selon des lignes prédéterminées », a déclaré Hiddleston à propos de l’émission précédemment. « Donc, vous avez une institution qui représente l’ordre et un personnage qui représente le chaos. C’est là que commence le drame. »

Alors que l’idée générale de la série à venir est maintenant bien connue, Loki est susceptible de réserver beaucoup de surprises au cours de sa première saison, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, révélant récemment que l’Asgardien pourrait très bien affronter diverses autres versions de lui-même. « Il existe depuis des milliers d’années. Il a eu toutes sortes d’aventures », a déclaré Feige à propos du personnage principal populaire de la série. « Voulant remplir les blancs et voir beaucoup plus de l’histoire de Loki [was] le désir initial [for the series]. Une partie du plaisir du multivers et de jouer avec le temps consiste à voir d’autres versions de personnages. Et d’autres versions du personnage principal en particulier. »

Bien sûr, le public a vu plusieurs versions alternatives de leurs favoris Marvel, avec Avengers : Fin de partie introduisant l’idée avec l’aimable autorisation de Nebula, Gamora et Captain America, ce dernier étant même forcé de se battre avec lui-même. Ceci étant le Loki, il est probable que chaque version se verra comme la version supérieure, ou le gros fromage, ce qui devrait conduire à toutes sortes d’hilarité et de double croisement.

de Loki La date de première a été récemment avancée et l’émission sera désormais diffusée le mercredi plutôt que le vendredi à partir du 9 juin 2021 sur Disney +. La première saison comprendra six épisodes et l’émission fera partie de la phase quatre du MCU. Une deuxième saison de Loki est déjà en développement, Marvel Studios suggérant précédemment qu’il pourrait y avoir de nombreuses autres aventures à venir.

