La bande-annonce de la trilogie Fear Street de Netflix est sortie

La bande-annonce de Fear Street de Netflix est sortie cette semaine et elle a l’air fantastique. Réalisé par Leigh Janiak (Honeymoon, Scream the TV series, Panic), Fear street, basé sur les livres du même nom de RL Stine, est l’histoire d’un groupe d’adolescents qui découvrent les événements terrifiants qui hantent leur ville depuis des générations. tous être connectés – et ils peuvent être les prochaines cibles. FEAR STREET suit la sinistre histoire de Shadyside à travers un cauchemar de 300 ans.

Les films de Fear Street sortiront sur une période de trois semaines à partir du 2 juillet avec Fear Street Part 1:1994, suivi de la Partie 2: 1978, et se termineront par la Partie 3: 1666. Comme vous pouvez le voir, les films nous feront voyager dans le temps. pour démêler la malédiction qui terrorise la ville de Shadyside.

RUE DE LA PEUR PARTIE 1: 1994 Un cercle d’amis adolescents rencontre accidentellement l’ancien mal responsable d’une série de meurtres brutaux qui sévit dans leur ville depuis plus de 300 ans. Bienvenue à Shadyside.

RUE DE LA PEUR PARTIE 2: 1978 – Shadyside, 1978. L’école est finie pour l’été et les activités du Camp Nightwing sont sur le point de commencer. Mais lorsqu’un autre Shadysider est possédé par l’envie de tuer, le plaisir au soleil devient un horrible combat pour la survie.

RUE DE LA PEUR PARTIE 3: 1666 – Les origines de la malédiction de Sarah Fier sont enfin révélées alors que l’histoire boucle la boucle lors d’une nuit qui change à jamais la vie des Shadysiders.