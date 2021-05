La bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things revient dans le sombre passé d’Eleven

Millie Bobby Brown est de retour en tant que Eleven dans une première bande-annonce de Choses étranges saison 4. La sortie de la nouvelle vidéo fait suite à une allumeuse de la veille, avec le Choses étranges Compte YouTube annonçant que le laboratoire national Hawkins serait «remis en service» le matin du 6 mai. Maintenant en ligne sur le compte YouTube officiel de l’émission, vous pouvez regarder le nouveau aperçu sur Choses étranges 4 au dessous de.

Dans le clip, le Dr Martin Brenner (Matthew Modine) – dont le visage n’est jamais montré – est taquiné avec Millie Bobby Brown dans le rôle de Eleven. Apparemment situé au laboratoire national Hawkins dirigé par Brenner où il a aidé à élever et à former Eleven, les images se terminent par un coup d’œil à une porte avec le numéro 11 à l’avant. Lorsque le Dr Brenner demande: «Écoutez-vous, Eleven?», Nous voyons un gros plan de Brown ouvrir les yeux.

Il convient de noter que le Dr Brenner a été tué à l’origine lors de la première saison, ou du moins c’est ce à quoi cela ressemblait à l’époque. Il a été taquiné au cours des saisons suivantes qu’il est toujours en vie, et il y a une chance qu’il revienne Choses étranges 4. On ne sait pas si le nouveau teaser est un flash-back dans le passé, ou si Eleven recherche le Dr Brenner en utilisant ses capacités de télékinésie. Malheureusement, aucune date de sortie n’a été révélée dans la bande-annonce.

Choses étranges est créé par Matt et Ross Duffer. Après un groupe de jeunes en proie à un mal surnaturel dans la ville de Hawkins, dans l’Indiana, la série a été créée sur Netflix en 2016 et est devenue un succès instantané auprès des téléspectateurs. Il met en vedette Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Joe Keery, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Sadie Sink, Dacre Montgomery, Winona Ryder et David Harbour.

Auparavant, les téléspectateurs se retrouvaient avec un cliffhanger se terminant à la fin de la saison 3, ce qui laissait le sort de Jim Hopper (David Harbour) inconnu. L’année dernière, Netflix a publié une vidéo teaser révélant que Hopper est vivant, mais pour des raisons qui n’ont pas encore été révélées, il est maintenant retenu captif en Russie. Le retour de Hopper était l’un des très rares détails révélés sur Choses étranges 4, mais les Duffer Brothers ont taquiné une « nouvelle horreur » à l’horizon lorsque le teaser est sorti.

« Nous sommes ravis de confirmer officiellement que la production sur Choses étranges 4 est maintenant en cours – et encore plus excité d’annoncer le retour de Hopper « , ont déclaré les Duffers à l’époque. » Bien que ce ne soit pas une bonne nouvelle pour notre « Américain »; il est emprisonné loin de chez lui dans la friche enneigée du Kamtchatka, où il fera face à des dangers à la fois humains … et autres. Pendant ce temps, de retour aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose de longtemps enterré, quelque chose qui relie tout … «

En janvier, Gaten Matarazzo a également taquiné que la saison 4 serait la plus effrayante à ce jour. S’adressant à US Weekly à l’époque, Matarazzo a déclaré que « la plupart diraient probablement que c’est le plus effrayant [season] sur les trois précédents, « ajoutant que les trucs effrayants sont » très amusants à filmer. « Malgré le matériel sombre, le jeune acteur a également dit à quel point le casting trouve assez facile de garder les choses heureuses et optimistes sur le plateau.

« Nous n’avons pas à faire trop d’efforts. Nous nous aimons, ce qui est toujours un plus », a déclaré Matarazzo. « En plus d’avoir beaucoup de trucs lourds et sombres dans la série, il est entouré de beaucoup de légèreté [and] une bonne quantité de comédie. … Nous nous amusons généralement sur le plateau. «

Choses étranges La saison 4 n’a pas encore de date de sortie officielle sur Netflix. La nouvelle vidéo nous vient du compte officiel de Stranger Things sur YouTube.

Sujets: Stranger Things, Netflix, Streaming