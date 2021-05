La bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things est arrivée

On a l’impression que cela fait très longtemps que nous n’avons pas rencontré Mike, Will, Lucas, Dustin et Eleven, alors que le tournage du dernier épisode de la série populaire a été interrompu en raison de la pandémie.

Il a déclaré: « Chaque saison, il fait plus sombre. Vraiment, je dirai qu’avec la saison 3, j’étais comme, c’est la saison la plus sombre qu’il y aura jamais, comme les rats qui explosent et tout.

« Mais vraiment, la saison quatre jusqu’à présent, c’est la saison la plus sombre qui soit. Chaque année, ça s’amplifie. Chaque année, ça devient de plus en plus drôle et plus sombre et plus triste, et tout. Chaque année, ils amplifient ça. »