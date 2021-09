La bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things entre dans la Creed House lors de l’événement Tudum de Netflix

Saison 3 de Choses étranges arrive sur Netflix le 4 juillet 2019 ! Nous voici depuis deux ans et changeons ou POUR TOUJOURS en fonction de l’horloge que vous regardez, et nous nous rapprochons de la saison 4. Lors de l’événement Netflix TUDUM samedi, nous avons eu un nouvel aperçu de l’un des films effrayants de la série. de nouveaux emplacements, la Creel House. Regardez les images ci-dessous. Sans plus tarder, TUDUM !

Après une frénésie de visionnage de la troisième saison, alors que la nation célébrait son indépendance, devoir attendre un an pour obtenir des réponses semblait impossible. La saison 3 nous a laissé en suspens avec tant de questions et de cliffhangers éviscérés, aucun de nous n’a pu rassembler la patience d’un an d’attente. Et nous n’avons pas eu à le faire. On cherchait le message dans une bouteille flottant dans l’océan depuis (pour moi) 3 anniversaires !

Ce mois-ci, Noah Schnapp a partagé: « Nous venons de terminer la semaine dernière … ouais, nous avons terminé », a-t-il déclaré dans l’interview partagée par le compte de fan Stranger Things Spoilers. « Nous filmons depuis toujours ! Et nous avons enfin terminé. Ils préparent un autre teaser. »

pic.twitter.com/JATGMi98sc – Spoilers de choses étranges (@SThingsSpoilers) 13 septembre 2021

Tous les bons éditeurs, faites voler ces phalanges comme le vent ! Mais pas trop vite, rendez-le parfait pour nous, les enfants gâtés qui demandent « sommes-nous encore là » depuis 2 ans. Nous savons, nous sommes impossibles. Nous sommes juste excités d’atteindre notre destination et de sauter dans le tour !

Où nous sommes-nous arrêtés? Oh, avec tant de questions sans réponse. Avec Joyce (Winona Ryder), Will (Noah Schnapp), Jonathan (Charlie Heaton) et El (Millie Bobby Brown) quittant Hawkins à la recherche de pâturages plus verts, comment Hopper (David Harbour) et El se réuniront-ils ? Joyce et Hop vont-ils un jour avoir ce rendez-vous chez Enzo pour un grand italien ? La blessure d’El guérit-elle et permet-elle à ses pouvoirs de revenir ? Est-ce qu’ils ramènent Alexei? Nous aimons tous Alexei et ses Slurpees ! Les gens n’arrêtent pas de dire d’arrêter de poser cette question, mais mon cœur ne laissera pas la possibilité qu’il se soit faufilé dans les bois et se soit trafiqué. C’est un scientifique ! (La la la la la, je n’écoute pas !)

Aussi, nous avons tous vu ce petit Demogorgon dans la prison russe. Le cauchemar de l’Upside Down n’est pas encore terminé. On a vu le teaser :

Et cet autre :

Aussi ceci :

et David Harbour dans le rôle de Jim Hopper brandissant son formidable lance-flammes sur Instagram

On nous a présenté les nouveaux personnages :

Amybeth McNulty alias Vickie : une nerd de groupe cool et rapide qui attire l’attention de l’un de nos héros bien-aimés. pic.twitter.com/2pVBMpsYxX – Choses étranges (@Stranger_Things) 9 juin 2021

Nous sommes si proches que je peux presque sentir cette haleine que vous connaissez le Demogorgon en se balançant. Quand j’écris un article centré sur le prochain smidgeon d’informations pour Choses étranges, c’est toujours avec une excitation contradictoire et l’impatience d’un bambin inconsolable en colère. Je me calme avec Dusty Bun et Suzie-poo ayant leur moment Captain & Tennille. Cela fonctionne pour moi à chaque fois. Retourne-toi… regarde ce que tu voiseee…

Sujets : Choses étranges