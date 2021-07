La bande-annonce de la saison 2 de The Witcher et la date de sortie annoncées

Lors de la diffusion en ligne de la WitcherCon d’aujourd’hui, nous avons eu tout un tas de cadeaux sous la forme de la bande-annonce de la saison 2 de The Witcher ! Alors ne perdons pas de temps et allons directement à cette bande-annonce, d’accord ?

Dans la deuxième saison, nous suivrons Geralt de Rivia, convaincu que la vie de Yennefer a été perdue à la bataille de Sodden, alors qu’il emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, sa maison d’enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent luttent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le pouvoir mystérieux qu’elle possède à l’intérieur.