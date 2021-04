La bande-annonce de la saison 2 de «  Star Trek: Picard  » révèle le retour d’un ennemi familier de la «  prochaine génération  »

Attention à Jean-Luc, le premier trailer de la deuxième saison de « Star Trek: Picard « a atterri et il semble qu’un ennemi familier revienne.

La star de « Picard », Patrick Stewart, a dévoilé un premier aperçu de la deuxième saison de « Star Trek: Picard » aujourd’hui (5 avril) dans le premier d’une série de panels mondiaux virtuels par le service de streaming Paramount + pour célébrer la «Journée du premier contact Star Trek». C’est sûr de dire, nous sommes excités.

L’acteur John de Lancie a fait une apparition surprise lors du panel, confirmant qu’il apparaîtra dans la saison deux en tant que son personnage emblématique de « Star Trek », Q.

Les 10 plus grands moments picards de Star Trek: TNG

Il a également été annoncé que la deuxième saison de « Picard » sera diffusée en 2022, bien qu’une date plus précise n’ait pas été donnée et, malheureusement, n’était pas un décompte des épisodes.

La bande-annonce d’aperçu est brève, mais révélatrice. Il y a un cliché du Château Picard et de la cave (filmé à la Sunstone Villa and Vineyard à Santa Ynez, Californie) et la voix de Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) alors que nous survolons doucement les vignes faisant face à l’avant.

«La vraie dernière frontière est le temps», dit-il. Nous coupons à un plan intérieur et nous voyons le mélange familier de styles anciens mélangés avec du nouveau. « Le temps peut même transformer les actions les plus impulsives, même les plus irréfléchies, en histoire. »

Nous nous concentrons sur une peinture à l’huile de l’USS Enterprise NCC 1701-D suspendue au-dessus du manteau de la cheminée et curieusement il y a un badge de communication « Voyager » -era, pertinent peut-être puisque c’était la dernière fois que Q est apparu dans une émission en direct « Star Trek » dans l’épisode « Q2 » (S07, E19).

L’entité espiègle Q s’est mêlée pour la dernière fois au capitaine Picard dans la finale de «The Next Generation» «All Good Things». (Crédit d’image: Paramount +)

Nous voyons une copie de « The Long Dark Tunnel » de Tracy Tormé qui mettait en vedette le détective fictif Dixon Hill et a été référencé dans les épisodes « The Next Generation » « The Big Goodbye » (S01, E12) et « The Emissary » (S02, E20 ) sur un bureau avec une copie de « Paradise Lost » de John Milton avant de se concentrer sur un modèle en bronze brossé magnifiquement détaillé de l’USS Stargazer.

« Ce que nous faisons dans une crise pèse souvent moins lourd sur nous que ce que nous aurions souhaité avoir fait, ce qui aurait pu l’être. »

Nous continuons à nous déplacer dans la pièce, sur un simple sablier en bois, avant de finalement nous installer sur une table à dames ancienne du XIXe siècle avec un jeu de cartes – thème également utilisé au début de la première saison de « Picard ».

« Le temps offre tellement d’opportunités, mais jamais de seconde chance. »

À quel point la seule carte sur la table, la reine des cœurs commence à se désintégrer jusqu’à ce qu’il ne reste plus que le Q… et nous entendons la voix incomparable de John de Lancie dire: «Le sentier ne s’arrête jamais.

Parmi les acteurs de retour confirmés par Paramount + figurent Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady… et Brent Spiner.

Les fans du monde entier pourront retransmettre en direct les panneaux du premier contact gratuitement sur StarTrek.com/FirstContact . Les panneaux seront également disponibles en streaming gratuitement aux États-Unis sur PlutoTV et le Paramount + Twitch page. Après leur première diffusion, les panels seront disponibles à la demande sur la chaîne YouTube Paramount + et sur Paramount +.

Les meilleures offres Paramount Plus du jour