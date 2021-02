La bande-annonce de la saison 2 de «  Mythic Quest  » sur Apple TV + continue de satire la fabrication des jeux vidéo

Au-delà de l’épopée de « For All Humanity » (qui vient de créer sa deuxième saison) et de « The Morning Show », plusieurs fois primé, le catalogue Apple TV + contient quelques joyaux pas trop vus qui valent la peine d’être récupérés. «Mythic Quest», dont la deuxième saison a déjà une bande-annonce, en fait partie: une série coproduite par Ubisoft et se déroulant dans l’environnement chaotique d’un studio de création de jeux vidéo.

La société où se déroule ce genre de « The Office » de l’ère MMORPG a créé un jeu à succès, « Mythic Quest », et Dans ce nouveau lot d’épisodes, ils sont confrontés au dilemme du lancement d’une nouvelle extension qui reproduit le succès de la première, «Fête des corbeaux». À partir de ce teaser, nous pouvons déjà voir le tandem créatif de l’entreprise à l’œuvre: le directeur créatif Ian (Rob McElhenney, également l’un des auteurs de la série) et le co-réalisateur nouvellement promu Poppy (Charlotte Nicdao).

Créer un jeu vidéo n’a jamais été aussi compliqué

Pour le reste, la vie semble continuer la même dans les coulisses de ‘Mythic Quest’: on sait que la relation entre les testeurs va continuer et que l’équilibre entre la partie créative et économique de l’entreprise continuera à être testé. Le studio fait face à des obstacles constants, qui, dans la première saison, allaient des invasions nazies du serveur aux youtubers imberbes dotés d’un énorme pouvoir prescriptif.

« Mythic Quest » est mis en place comme une sitcom dans un décor absolument contemporain, mais cela nous a donné quelques surprises très agréables lors de sa première saison: d’abord, Épisode 5, sur la réalisation de ‘Silent and Dark Death’, qui peut être vu indépendamment le reste et jette un regard désenchanté sur l’industrie. Deuxièmement, le grand épisode tourné par visioconférence lors de la quarantaine inter-saisons. Espérons que cette fois «Mythic Quest» nous surprendra à nouveau de la même manière.