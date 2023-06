La bande-annonce de la saison 2 d’Afterparty voit Tiffany Haddish enquêter sur un meurtre lors d’un mariage

Apple TV+ L’après-fête revient pour sa deuxième saison prévue cet été. Une nouvelle bande-annonce de la comédie policière policière dirigée par Tiffany Haddish vient de tomber. Haddish revient en tant que détective Danner, qui, cette fois-ci, tente de résoudre un meurtre après qu’un marié nommé Edgar se soit retrouvé mort à son mariage. Sam Richardson et Zoë Chao, qui reprennent respectivement leurs rôles d’Aniq et de Zoë, sont également sur l’affaire. Comme le révèle la bande-annonce, que vous pouvez regarder ci-dessous, tout le monde est suspect.





Après sa première en janvier 2022, la première saison de L’après-fête est devenu un succès auprès du public et des critiques et a été rapidement renouvelé pour une deuxième saison en mars. La première saison a emmené le détective Danner à une réunion de lycée, où elle a été chargée de résoudre le meurtre de Xavier, une icône de la musique pop et une star de cinéma interprétée par Channing Tatum. Chaque épisode racontait le récit d’un suspect différent de la nuit du crime. Pour raconter l’histoire de chaque personnage (ou « films d’esprit » comme les appelle le détective Danner dans la bande-annonce), la série s’est appuyée sur l’utilisation de styles visuels distincts associés à des genres de films populaires. La deuxième saison suivra le même format, et nous pouvons entendre le détective Danner dire dans la bande-annonce : « Nous avons un cadavre et beaucoup de gens à qui parler, nous aimerions entendre vos récits sur ce qui s’est passé. » La tâche n’est apparemment pas simple, car nous pouvons également voir le détective Danner et Aniq en désaccord sur qui est réellement coupable du crime.

La deuxième saison de dix épisodes de L’après-fête mettra en vedette des interrogatoires d’importants participants au mariage, y compris la mariée malheureuse, l’étrange sœur, le beau-père désespéré, la mère paranoïaque, l’oncle amusant, l’ex jaloux, le meilleur homme louche, la sœur protectrice et la mère secrète- en droit.

Les acteurs et l’équipe de la saison 2 d’Afterparty

AppleTV+

Saison deux de L’après-fête accueille à nouveau Haddish, Richardson et Chao, et les entoure d’un tout nouveau casting qui comprend John Cho (Star Trek), Paul Walter Hauser (Moi, Tonya), Ken Jeong (La gueule de bois), Anna Konkel (PEN15), Coquelicot Liu (Hacks), Elisabeth Perkins (Objets tranchants), Jack Whitehall (Croisière dans la jungle), Zach Woods (Les autres gars) et Vivian Wu (Le dernier empereur).

L’après-fête est une idée originale de Christopher Miller. Miller et Anthony King servent de showrunners et de producteurs exécutifs de la deuxième saison. Le partenaire cinématographique de Miller, Phil Lord, est également producteur exécutif. Les deux ont collaboré sur plusieurs films et séries dont Nuageux avec une chance de boulettes de viande, le film Lego, 21 rue du saut et celui du renard Le dernier homme sur terre et a remporté un Oscar pour 2018 Spider-Man: dans le Spider-Verse. Michael Cedar, Aubrey Lee et Bridger Winegar sont les producteurs.

L’après-fête La saison 2 sera diffusée sur Apple TV + le 12 juillet avec les deux premiers épisodes, suivis d’un nouvel épisode tous les mercredis. Vous pouvez actuellement rattraper la première saison de L’après-fête sur AppleTV+.