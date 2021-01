La bande-annonce de la dernière saison de «  Keeping Up with the Kardashians  » est émouvante et surprenante

Nous ne suivrons plus le rythme des Kardashian. Enfin, du moins pas sur leur célèbre émission. Mais, dans la vraie forme de « Keeping Up with the Kardashians », ils ne nous laissent pas aller sans quelques teasers pour nous garder de regarder jusqu’au tout dernier moment.

La bande-annonce très attendue de la 20e et dernière saison a été abandonnée jeudi, et bien que ce soit un retour émouvant sur 14 ans de tournage, il y a aussi quelques moments à voir absolument, l’un concernant Khloe Kardashian et l’autre impliquant sa sœur Kourtney. .

«J’ai juste l’impression qu’il est maintenant temps d’avoir un autre enfant», dit Khloe Kardashian à son petit ami Tristan Thompson. Bien que le couple se soit séparé en 2019 après un épisode de triche, ils ont depuis lors réparé leur relation et coparentalité leur fille.

Les observateurs proches de la série se souviendront dans le dernier épisode de la saison dernière, Khloe Kardashian a dit à Thompson qu’elle l’aimait mais ne l’était pas amoureux avec lui, en disant: «Serait-ce génial si je pouvais avoir cette fin de conte de fées? Oui. Ce n’est pas non plus parce que vous avez une famille avec quelqu’un que vous devez rester avec quelqu’un si ce n’est pas la meilleure solution. «

La bande-annonce a également quelque chose que les fans espèrent peut-être, mais qui est peu probable: la réconciliation de Kourtney Kardashian et Scott Disick. Le couple, qui était ensemble depuis près d’une décennie et partageant trois enfants, est vu dormir ensemble sur le canapé.

« Ils sont définitivement faits l’un pour l’autre », dit Kendall Jenner. « Comme s’ils étaient censés être ensemble. »

Le clan Kardashian-Jenner a déclaré en septembre qu’il avait décidé de «mettre fin à ce voyage très spécial», et il y a beaucoup de moments larmoyants dans la bande-annonce, ainsi que des rappels de tout ce que nous avons vu de cette famille pendant une décennie. et demi de tournage.

«Le tournage a été l’une des meilleures expériences de ma vie», déclare Kim Kardashian West. «Nous ne pensions pas que quiconque aimerait regarder une émission sur notre famille folle.»

Alors que « Keeping Up with the Kardashians » touche à sa fin, la famille continuera son règne sur une autre plateforme: il a été annoncé en décembre que les Kardashian-Jenners ont signé avec Disney pour un nouveau projet à Hulu.

En attendant, surveillez la première de la dernière saison de « L’incroyable famille Kardashian », diffusée le 18 mars sur E!