La bande-annonce de la date de sortie de Retro Platformer Savage Halloween n’a pas de date de sortie

Régulièrement, PlayStation publie des bandes-annonces de jeux de toutes formes et tailles sur sa chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé par des titres indépendants ou des projets plus petits, il vaut la peine de consulter la page de temps en temps. La bande-annonce la plus récente concerne un petit jeu appelé Savage Halloween, un jeu de plateforme d’action rétro basé dans un monde effrayant de pumkpins, de squelettes et de clowns. Le titre de la vidéo indique que c’est une bande-annonce annonçant la date de sortie – mais, euh, il n’y a pas de date de sortie à trouver. À présent c’est angoissant.

Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous. Savage Halloween est en fait sorti en ce moment, après sa sortie hier, 15 avril, sur PS4. Ne coûtant que 3,99 € / 4,99 €, cela vaut peut-être la peine d’essayer si vous êtes d’humeur à vous amuser sur le thème d’Halloween. Il ne semble pas faire quelque chose de particulièrement nouveau ou excitant, mais les têtes rétro pourraient bien en profiter.

Quoi qu’il en soit, j’espère que les vidéos nommées « Release Date Trailer » indiqueront en fait la date de sortie, à l’avenir. Cela semble être un choix judicieux de l’endroit où nous sommes assis.