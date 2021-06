La bande-annonce de Halo Infinite E3 promet des batailles multijoueurs épiques lors de son lancement plus tard cette année

Une nouvelle bande-annonce de « Halo Infinite » est sortie dimanche 13 juin, montrant d’incroyables batailles multijoueurs au milieu d’une promesse que nous explorerons enfin l’anneau artificiel de la taille d’une planète de la franchise.

Le frais avant-première de deux minutes a fait ses débuts à la grande conférence sur les jeux E3, fonctionne virtuellement cette année en raison de la pandémie. Le jeu Microsoft, reporté à partir de décembre 2020 en partie à cause de la pandémie, devrait maintenant sortir pendant la saison des vacances 2021 pour Xbox One, Xbox X|S et Windows 10.

« Que vous soyez un joueur de retour prêt à découvrir la nouvelle campagne du Master Chief ou tout nouveau dans la franchise, Halo Infinite s’appuie sur les fondations héritées du gameplay basé sur le bac à sable de la série, y compris Big Team Battle et Arena », le nouveau la description de la bande-annonce lit.

Halo Infinite inclura un mode de combat multijoueur lors de son lancement au cours de la saison des vacances 2021. (Crédit image : Xbox/Microsoft)

La bande-annonce montre un scénario de jeu de tir de style arcade « capture du drapeau » entre les supersoldats du jeu, connus sous le nom de Spartans. Les Spartiates semblent se battre sur une planète avec une gravité semblable à celle de la Terre, sauf qu’ils sautent inhabituellement haut et subissent de gros coups à l’aide de leurs exosquelettes. (Dans la vraie vie, la NASA a également étudié à l’aide d’exosquelettes donner aux astronautes une force surhumaine.)

Des armes à feu, des explosions et une sorte de mini-avion figurent dans la bande-annonce. Vous entendez également un narrateur informatisé donner des commentaires et des encouragements au fur et à mesure que le combat progresse, semblable à ce que les milléniaux et la génération X pourraient se souvenir des jeux de tir d’arcade des années 1980 ou 1990 comme « Mortal Kombat ».

« Le drapeau est à nous », dit le narrateur alors qu’un Spartiate court devant un drapeau rouge. « Veuillez transporter un ** le plus tôt possible », ajoute le narrateur tandis que le Spartan tente de devancer une explosion.

La franchise Halo a commencé en 2001; depuis lors, il a évolué en un récit complexe impliquant tout, du jeu de tir à la première personne aux scénarios de stratégie en temps réel. La trilogie originale se concentre sur une guerre interstellaire entre des extraterrestres (appelés Covenant) et l’humanité, se défendant avec des super-armes artificielles de taille mondiale appelées Halo Array.

Le premier « Halo » a tiré un peu influence des agrafes de la science-fiction spatiale , comme la série « Ringworld » de Larry Niven. Un « Ringworld » est une énorme structure entourant une étoile dans le but de récolter de l’énergie. Une étoile appelée KIC 8462852 a affiché des gradations et des éclaircissements difficiles à expliquer après sa découverte en 2015. Certaines personnes ont attribué ce motif inhabituel à un possible Structure de type Ringworld – bien que la modélisation ait finalement suggéré plus plausible des nuages ​​de poussière ou des structures semblables à des comètes .

Nous verrons le Halo sonner de près dans le nouveau jeu, selon Microsoft. « Recommencez et entrez dans l’armure du plus grand héros de l’humanité pour vivre une aventure épique et enfin explorer l’échelle de l’anneau Halo lui-même », le le site du jeu dit . Les joueurs de longue date peuvent également anticiper le retour du Master Chief qui a joué un rôle clé dans la trilogie originale, ajoute le site.

Le jeu proposera également un nouveau système de personnalisation de l’armure Spartan et la possibilité de jouer en deux modes : « arène » avec des départs équitables et des équipements sur la carte, ou « grande bataille en équipe » vous permettant de jouer avec de nombreux types d’équipements. et des armes dans un style de combat plus frénétique.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.